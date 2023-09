Arce está desconectado de la realidad económica de los bolivianos, afirman “evistas” y opositores

“La única economía que ha mejorado es la de él y la de los que roban del MAS”, dijo la diputada Lissa Claros

En la última conferencia de prensa que ofreció esta semana, el presidente Luis Arce aseguró que los indicadores económicos de Bolivia son positivos y se declaró orgulloso por ello. Para legisladores de la oposición y del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), esto sólo muestra el desconocimiento presidencial sobre la realidad económica de los bolivianos.

“Le escuché decir que había cambiado la economía y que había mejorado. Yo creo que la única economía que ha mejorado es la de él y la de los que roban del Movimiento Al Socialismo, porque lo que es, la economía de los bolivianos no, en este momento, si salimos a las calles, hay madres de familia que no llegan a fin de mes y hay desempleo en más del 70%”, afirmó la diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana.

De la misma forma, el diputado Patricio Mendoza, del ala “evista” del MAS, dijo que para su diagnóstico Arce sólo tocó los bolsillos de los bolivianos asalariados y no de los que deben sobrevivir día a día sin sueldo, que son la mayoría.

“Hoy en Bolivia estamos mal. ¿Por qué no va a tocar los bolsillos de las personas que viven del día a día? Lucho tocó los bolsillos de los que tienen sueldo cada mes, tocó los bolsillos de los ministros. Claro, a ellos no les falta, ellos van a decir que están bien, que les sobra. Pero que vaya a las zonas populares, a los barrios, a los mercados populares. Allá los 100 bolivianos que decía que alcanzaban para la canasta familiar no alcanzan para nada”, afirmó.

Arce, en su conferencia, había destacado los indicadores de crecimiento, de desocupación y la baja tasa de inflación, entre otros indicadores económicos que en su criterio muestran una eficiente administración.

El senador Leonardo Loza (MAS) opinó que el jefe de Estado no conoce la realidad de las mayorías. “Otra cosa es estar en el palacio, rodeado por gente que no está en los barrios (…). La gente dice: ‘hay más vendedores que compradores’ (…). Los que funcionan en silla, los que funcionan en teoría, en mesas, no conocen la realidad del pueblo Bolivia”, aseveró.

En la misma línea, el diputado Anyelo Céspedes afirmó que “estamos mal económicamente porque en los mercados, en los pueblos, hay más vendedores que compradores, lo que significa que nuestra economía está por los suelos”.Un informe que emitió en agosto el Instituto Nacional de Estadísticas establece que no obstante que la economía mundial refleja un contexto inflacionario debido a la crisis “Bolivia registra cifras que reportan un clima de estabilidad económica con crecimiento, este último medido por el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral que registró un crecimiento de 2,28% de enero a marzo de 2023, resultado del desempeño sectorial y las medidas de política económica implementadas”.