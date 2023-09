Choquehuanca: “No trabajamos para un color, no hay que trabajar para un color”

El vicepresidente David Choquehuanca, ayer, en La Guardia. Vicepresidencia

Fuente: correodelsur.com

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó el sábado que el Gobierno trabaja por el bienestar de todo el pueblo boliviano, no “por el poder” ni el “bienestar de los militantes de un solo parido”, en un encuentro con las Juventudes de la Nueva Generación de La Guardia de Santa Cruz

“Nosotros no queremos el poder ni el bienestar de los militantes de un solo partido, buscamos el bienestar del pueblo boliviano. No trabajamos para un color y no hay que trabajar para un color, somos multicolor. Los colores no nos van a dividir a nuestros pueblos”, afirmó el vicepresidente, según una nota institucional de su despacho.

Choquehuanca reflexionó en ese encuentro sobre la importancia de los nuevos liderazgos. “Tenemos que hablar también sobre la moral, de cómo tienen que ser nuestros nuevos dirigentes. Tienen que ser ejemplo los nuevos dirigentes, los nuevos líderes para hacer respetar a nuestro pueblo, para que ya no nos manipulen y seamos nosotros los que decidamos y que los dirigentes respeten lo que las bases decidan”, señaló.

Agregó que “aquellos que no quieren que el pueblo esté en el poder, no quieren jóvenes líderes con formación política, no quieren alfabetización en política”.

El vicepresidente, en esa línea, llamó a los asistentes a inspirarse en la vida de aquellos que dieron su vida por el pueblo boliviano, como Gualberto Villarroel, Tupak Katari o Bartolina Sisa. En los momentos difíciles, “nuestros pueblos esperan que sus líderes actúen con coraje con valentía, con lealtad a su pueblo”, enfatizó.