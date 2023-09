¿Circulan en Sucre drogas sintéticas?

RECOMENDACIÓN. Autoridades policiales advierten que se colocan drogas a las bebidas en algunos locales de la ciudad. INTERNET

Una adolescente de 17 años denunció que fue violada en estado de inconsciencia por un taxista de quien tomó sus servicios en la calle luego de haber asistido con sus amigos a una discoteca. La agresión sexual se produjo en un motel y el autor del hecho tiene una condena de 5 años de cárcel.

En su defensa, el taxista alegó que su eventual cliente se le insinuó y le pidió que le llevara a un motel en actitud de una persona sobria y que por ello accedió a sostener relaciones sexuales. Además presentó imágenes del motel en las que se observa que la adolescente entra y sale por sus propios medios sin signos de estar ebria.

Un análisis de laboratorio a las muestras de orina de la víctima demostró que había consumido “2.5. Dimetoxianfetamina” (es una droga que surgió en la década de 1960); sin embargo, la muchacha explicó que nunca tuvo conocimiento de aquello, por lo que se sospecha que pudo ser echada a alguna bebida que consumió sin que ella se diera cuenta, mientras estaba en una discoteca o, quizá, el taxista le hubiera colocado en una bebida, aunque en la relación de los hechos no hay referencia de esto, de acuerdo a la información a la que accedió CORREO DEL SUR.

Otro elemento que tiene esta historia es que la adolescente, estando en la habitación del motel con su ocasional acompañante, tomó fotografías y hasta le pidió al hombre que le llevara a su casa, incluso, intercambiaron números telefónicos, algo que después le sirvió para atrapar a su agresor.

Por este hecho, el hombre de 40 años inicialmente fue denunciado por violación, pero después ya en el desarrollo del juicio y considerando estos antecedentes, se optó por cambiar el tipo penal a corrupción agravada de niño adolescente y fue condenado a cinco años de cárcel. Desde agosto Hoy se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel de San Roque.

LABORATORIO

El informe de laboratorio que corresponde al presente caso sobre la Dimetoxianfetamina (DMA) dice: “Constituye un isómero de la dimetoxianfetamani (DMA) droga psicodélica, análago de la mezcalina, tiene una potencia ocho veces superior a la mezcalina (mezcalina tiene propiedades alucinógenas), conocida como la droga de la muerte”.

“Valga aclarar que la 2.5 Dimetoxianfetamina no es un medicamento, por lo tanto, usted no lo va a encontrar en la farmacia porque es una droga. Al hablar de este principio activo, usted me habla como la cocaína, el LSD, la marihuana”, explicó la presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarias Farmacéuticas (Asprofar) Chuquisaca, Beatriz Vallejos.

“Esta es una droga como la venden todos estos maleantes y narcotraficantes”, sostuvo Vallejos quien recalcó que se trata de una droga sintética o natural que es comparable con el fentanilo que se vende en los Estados Unidos y que está matando a miles de personas “y que es otro derivado de una anfetamina”.

RECOMENDACIÓN

Volviendo al caso, se recalca que la víctima no conoce donde pudo haber consumido esta droga (Dimetoxianfetamina), aunque lo único cierto que sabe es que estuvo con un grupo de amigos, que se conocieron con otros y que consumieron bebidas alcohólicas.

Al respecto, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Chuquisaca, coronel Miguel Rolando Ocampo, recomendó que “los jóvenes no reciban nada de personas desconocidas para beber, aunque ahora vemos casos que son con personas conocidas que tienen alguna mala intención”.

La autoridad policial alertó que se están colocando algunas drogas en las bebidas que se comparten para poner en estado de inconsciencia a las personas. “En ese estado son personas altamente vulnerables y en cualquier momento se pueden convertir en víctimas de violencia sexual”, añadió.

NO ES EL ÚNICO CASO

De hecho, este caso relacionado con el consumo de algún tipo de droga no es el único. “Se han atendido muchos casos en los cuales, aprovechando el descuido, les ponen algún tipo de pastilla para aprovecharse de su estado de vulnerabilidad”, afirmó Ocampo.

CORREO DEL SUR conoció y publicó varios casos de violación en los que la víctima asegura no acordarse de nada, pero el supuesto victimador alegó que las relaciones fueron consentidas y que su ocasional acompañante actuó de manera normal como el presente caso.

Si bien no hay una constatación, pero es necesario preguntarse: ¿las adolescentes y jóvenes que denuncian violación han sido víctimas de esta clase de drogas?

SUGERENCIA

La juez de Instrucción 2° en lo Penal de Sucre, Cinthia Zambrana, sugirió que se pueda pedir a bares y cantinas que se utilicen unos sorbetes que, cuando se introduce cualquier sustancia a una bebida, inmediatamente cambia de color como se hace en España.

“A los chicos y a las chicas que, cualquier bebida que tomen, que la abran delante de ellos, no reciban trago de nadie o no compren en jarras y que los padres no manden a sus hijos menores de edad”, recomendó Zambrana.

DEFINICIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es una sustancia psicoactiva con el uso de recursos naturales o sintéticos que vayan a actuar sobre el sistema nervioso, lo cual va a generar alteraciones a las funciones que regulan pensamientos, emociones del comportamiento, señaló la presidenta de Asprofar Chuquisaca, Beatriz Vallejos.