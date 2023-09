Comisión de “alto nivel” se reunirá el jueves en Sucre en busca de alternativas y justicia para víctimas violencia sexual

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Comisión de “Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia” se reunirá el jueves en Sucre para buscar nuevas alternativas en busca de justicia para las víctimas de delitos sexuales, tras que 54 diputados rechazaron el Proyecto de Ley 372.

Fuente: ABI

“Lo que ha ocurrido es inaceptable, no podemos bajar la guardia. El jueves 28 se reúne la comisión 898 en Sucre, al más alto nivel. Lo que no va a pasar es que dejemos a las víctimas sin justicia, eso no es aceptable para el Gobierno y vamos a seguir este trabajo”, aseveró el titular de Justicia en entrevista con Bolivia Tv.

El proyecto de “Ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes”, norma que declaraba la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, fue rechazado por 54 diputados del ala radical del MAS, afín a Evo Morales, y la oposición, Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Carlos Mesa.

Lima lamentó que, parte de los asambleístas les hayan dado la espalda a las víctimas, pese a que el proyecto normativo pretendía proteger y dar justicia a un sector vulnerable como son las niñas, niños y adolescentes.

“Es una materia grave, delincuentes están planteado la prescripción de estos delitos los jueces van a tener que declarar prescritos porque pasó el tiempo”, manifestó y pidió empatía con las víctimas.

Ante esta situación, explicó que mediante la Comisión 898 se buscarán nuevas alternativas porque asambleístas no están a la “talla” de los que demanda la población.

“Vamos a trabajar con el Órgano Judicial con todas las instancias del Estado que trabajan en apoyo a las víctimas, para buscar alternativas y soluciones, ya que la Asamblea no está a la talla de la responsabilidad histórica que tenemos con las víctimas”, enfatizó.

Entre las instituciones que conforman esta Comisión están: el Ministerio de Justicia, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, entre otros.

GMM/MC