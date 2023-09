¿Cómo consiguió Lili Melgar, la niñera boliviana, trabajar con Shakira?

‘El Jefe’ es tendencia en redes sociales y los seguidores de la artista relacionan el nombre de Lili Melgar a la lealtad y causa furor, pues en la canción, Shakira cuenta que la trabajadora fue despedida por Piqué y no le dio la indemnización que le correspondía. Algunas versiones señalan que esto fue debido a que Lili habría alertado a la cantante sobre la existencia de Clara Chía, la entonces amante del exfutbolista.

”Fue el 2015 estábamos en Barcelona y yo me vine causalmente y ella se quedó. Una amistad le consiguió el trabajo”, contó el esposo de Lili.

“También mi esposa, Liliana Melgar, pasó esa etapa con Gerard Piqué que efectivamente no le quiso pagar la indemnización” , contó a UNITEL.

Respecto al videoclip, la familia manifestó estar emocionada y que sabían que Lili saldría en un video, pero no sabía cuál. En cuanto a los colores de la bandera de Santa Cruz, que se observan en la indumentaria de uno de los bailarines.

“Más o menos no me dijo en sí, pero más o menos me dijo que iban a salir colores que iban a simbolizar a Santa Cruz, a Bolivia”, contó Marco Antonio.