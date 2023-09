Cuarto día de huelga, salud de César Apaza se deteriora y defensa activa recurso para liberarlo

La hermana del dirigente, Miriam Apaza y su mamá, de 62 años, se sumarán a la medida de protesta que inició el dirigente. Se tiene previsto que este miércoles instalen una huelga de hambre al frente de la cárcel de San Pedro.

Fuente: ANF

La Paz, Bolivia.-

El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, cumplió su cuarto día de huelga de hambre en la cárcel de San Pedro por la tortura judicial y la falta de atención médica. La defensa del dirigente activó un nuevo recurso legal para que sea liberado.

“César Apaza ha decidido asumir esa medida extrema de la huelga de hambre porque está cansado de que la justicia actúe de forma parcializada, está esperando que los organismos internacionales se pronuncien e intercedan por él. Su estado de salud se está deteriorando, tomando en cuenta que tiene la mitad de su cuerpo paralizado”, informó el abogado Jorge Valda a la ANF.

El viernes, luego de una audiencia de acción de libertad que fue suspendida, el dirigente cocalero decidió ingresar a una huelga de hambre como forma de protesta a la vulneración de sus derechos y a la “tortura judicial” al que es sometido, de manera constante.

Al respecto, Miriam Apaza dijo que lo visitó el fin de semana y verificó que el estado de salud de su hermano es delicado porque no está ingiriendo alimentos, no está tomando medicamentos y su estado anímico también se encuentra afectado. Pidió a las autoridades de Gobierno tener humanidad porque la vida de su hermano está en riesgo.

“Mi hermano se encuentra deprimido, sin atención y nos preocupa cada día que pasa porque se le puede notar que su estado de salud es malo. Yo fui el sábado a visitarlo y me preocupa el estado en el que lo vi. Les pido a las autoridades que se pongan la mano al pecho, la vida de mi hermano está en riesgo”, señaló Apaza.

A la vez, dijo que ella y su mamá, de 62 años, se sumarán a la medida de protesta que inicio el dirigente cocalero. Se tiene previsto que este miércoles comiencen una huelga de hambre al frente de la cárcel de San Pedro.

“Hemos decidido como familia acompañarle en la huelga de hambre junto a mi mamá porque no hemos encontrado justicia, mi hermano no puede soportar que se lo acuse de algo que no es real. Durante este año no se ha comprobado ni una sola acusación, entonces es por eso que hemos decidido acompañarlo y estaríamos ingresando en huelga desde el miércoles”, manifestó.

Lamentó que hasta el momento no haya recibido ninguna sesión de fisioterapia para que pueda recuperar la movilidad de su cuerpo, debido a la embolia que sufrió en febrero, cuando se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Recurso legal

Por otra parte, Valda indicó que el lunes presentaron un nuevo recurso legal para que sea liberado y que, de esa forma, reciba la atención médica que requiere. Espera que en los próximos días se define una fecha y hora para la audiencia, afirmó que no pierde las esperanzas que se obtenga un resultado a su favor.

“Ayer (lunes) nosotros hemos presentado una cesación a la detención preventiva donde se han incluido nuevos elementos de prueba, esperemos que en los próximos tres días se lleve a cabo la audiencia, yo estoy muy esperanzado de que recupere su libertad y para que él vuelva a estar bien”, señaló.

Incumplen resolución de la CIDH

La semana pasada se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución donde insta al estado respetar el debido proceso y permita que el dirigente cocalero tenga acceso a la atención médica oportuna. Al respecto, Valda confirmó que el Estado ya fue notificado con esa determinación y aún no la cumplió.

“Le ha otorgado las medidas cautelares y se ha notificado al estado, pero hasta el momento no se ha publicado el documento en el portafolio de la comisión. Lo más extraño que ni el Ministerio de Justicia, ni el de Gobierno quieran hacer pública esta resolución y no den cumplimiento al documento”, criticó.

/EUA/ANF