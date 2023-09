De Leonardo DiCaprio a LeBron James: la lista de celebridades que concurrieron a ver a Messi ante Los Ángeles FC

Actores, deportistas y músicos destacados de Estados Unidos y todo el planeta se dan cita en el estadio de Los Ángeles para observar en vivo la magia del argentino del Inter Miami

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/09/De-Leonardo-DiCaprio-a-LeBron-James-la-lista-de-celebridades.mp4 Inter de Miami vs LAFC – La jugada de Messi que sorprendió a Selena Gómez

Lionel Messi representa un verdadero imán para todos los amantes del deporte, incluidas las celebridades. La prueba está en que la visita del Inter Miami a Los Ángeles FC convocó a un gran número de famosos que se hicieron presentes en los palcos para disfrutar de la presencia de la Pulga en el duelo por la MLS, el último que disputará antes de viajar a la Argentina para sumarse a los entrenamientos de la Selección, que iniciará su camino en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 ante Ecuador (el jueves 7 en el estadio Monumental)) y Bolivia (martes 12 en La Paz).

Fue el mismo departamento de comunicación de Los Ángeles FC el que se encargó de informar de la nómina de estrellas de diversas disciplinas que se dieron cita: actores, como Leonardo DiCaprio o Tom Holland; figuras de la NBA como LeBron James o James Jarden; o músicos como Liam Gallagher.

LA los mencionó como “notables” a los espectadores especiales que no quisieron perderse la excursión del atacante ex Barcelona y PSG, campeón del mundo y de América con la Albiceleste. Dos de ellos podría decirse que son “locales”. Es que el actor Will Ferrell y Magic Johnson, ex estrella de la NBA, son accionistas del conjunto de la MLS.

Desde su desembarco en los Estados Unidos, Messi provocó una verdadera revolución. No sólo por su rendimiento y el de sus compañeros (futbolistas de la talla de Sergio Busquets o Jordi Alba), que ya le valió un título (la Leagues Cup) y lo depositó en una final (la US Open Cup), sino también por el furor que genera su presencia, sin importar status, clase social o deporte predilecto de los concurrentes. La “experiencia Messi” es suficiente para tentarse con sentarse en una grada para verlo jugar.

La lista publicada por el Departamento de Comunicación de Los Ángeles FC

Así, se convirtó en habitual ver a figuras de renombre de diferentes ámbitos en las tribunas del DRV PNK Stadium de Florida. Sin ir más lejos, en el 0-0 ante Nashville del último miércoles, estuvieron presentes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el legendario boxeador Floyd Mayweather o Ken Griffey Jr, astro de la Grandes Ligas de Beísbol (MLB) e integrante del Salón de la Fama de la disciplina, quien se ubicó fuera de los límites del terreno de juego para ejercer su rol como fotógrafo profesional.

Pero la excursión a Hollywood, a la casa del campeón defensor de la MLS, rompió todos los récords. Y en el partido “más caro” del fútbol de Estados Unidos. ¿Por qué? Según ha informado el portal de CNN, basándose en el sitio TickPick, los precios de las entradas para el duelo en el BMO Stadium de Los Angeles, California, fueron los más onerosos de la historia de este deporte en el país.

En dicho artículo, apuntaron que los tickets en promedio costaron los USD 690, es decir, tienen un aumento del 527% en relación con el precio promedio de las entradas para un partido de la MLS, que suelen costar aproximadamente USD 110 antes de que Messi hiciera su desembarco en suelo norteamericano.

El comediante Will Ferrell, que a su vez es accionista de Los Ángeles FC

Es la prueba de que no sólo las celebridades se ven atraídas por la figura del rey del soccer. Un informe publicado por Fortune, explica que el “efecto Messi” también se manifestó en primera instancia con el crecimiento de seguidores que tuvo Inter Miami en su cuenta de Instagram, donde acumula ahora más de 14 millones de seguidores, más que cualquier NFL, NHL o las Grandes Ligas (MLB), que son deportes muchos más masivos que el soccer en suelo estadounidense.

Otro ítem que ilustra su impacto: los partidos de la Major League Soccer (MLS) son transmitidos por Apple TV, una plataforma que sumó 300.000 suscriptores nuevos en julio (ahora rondan los 1,4 millones de abonados en total), el mes en que Messi comunicó su decisión de jugar en el equipo de Florida, según Sports Business Journal. Queda claro: ni las estrellas quieren dejar de ver su estela.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/09/De-Leonardo-DiCaprio-a-LeBron-James-la-lista-de-celebridades-1.mp4 Inter de Miami vs LAFC – Resumen del partido

LA LISTA COMPLETA DE ESTRELLAS

Alemán (artista musical)

King Bach (comediante)

BReal-Cypress Hill (artista musical)

Mookie Betts (LA Dodgers, béisbol)

Connie Britton (actor)

Gerald Butler (actor)

Jamie Camil (actor)

Leonardo DiCaprio (actor)

James Harden (estrella de la NBA)

Tom Holland (actor)

Bobo-Cypress Hill (artista musical)

Tom Ellis (actor)

Will Ferrell (actor y propietario de Los Ángeles FC)

Lian Gallagher (artista musical)

Selena Gómez (actriz y artista musical)

Clayton Kershaw (LA Dodgers, béisbol)

Príncipe Harry

Meghan Markle

Magic Johnson (ex estrella de la NBA y dueño de Los Ángeles FC)

Mario López (actor)

Xolo Mariduena (actor)

Toby McGuire (actor)

Nas (artista musical)

Ed Norton (actor)

Shavo Odadjian (artista musical)

Glen Powell (actor)

Rage Against The Machine (banda musical)

Rufus de Sol (artista musical)

Hannah Stocking (comediante)

Jason Sudeikis (actor)

Oliver Trevena (actor)

Tyga (artista musical)

Julio Urias (LA Dodgers, béisbol)

Owen Wilson (actor)

Mario Williams (USC WR)

Caleb Williams (USC QB)

Steve Yuen (actor)