Denuncian que abogado a nombre de Jáuregui ofreció $us 50 mil a la víctima para que retire demanda

La defensa de la víctima que presuntamente fue acosada sexualmente por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui denunció este jueves que Hugo René I. P., que se hace pasar por abogado, le ofreció $us 50 mil para que retire la demanda penal que interpuso en contra del parlamentario.

“Mi cliente ha sido abordada por un señor que se hace pasar por abogado, se llama Hugo René I. P., este señor asesoró de forma inicial a la víctima y luego dejó el caso, pero hace unos días le encuentra y le dice que cambie de abogado y que solucionarán con Jáuregui, le dijeron que iba a ganar 50 mil dólares”, afirmó Lurwin Ledezma, abogado de la víctima, a la ANF.

A inicios de agosto, la mujer presentó una denuncia en contra del parlamentario del instrumento político por extorsión porque este le prometió conseguirle trabajo a cambio de tener relaciones sexuales, debido a la necesidad ella accedió y el parlamentario no cumplió con la propuesta.

En ese sentido, Ledezma dijo que ese sujeto se hace pasar por abogado y un falso defensor de derechos humanos en Cochabamba, dijo que existen pruebas sobre el ofrecimiento que le hizo para llegar a un acuerdo con el parlamentario. Anunció que presentarán esas pruebas al Ministerio Público.

A la vea, dijo que la próxima semana su cliente fue citada por la comisión de fiscales para que declare, prefirió no revelar el día ni la hora para que la mujer no sea revictimizada. Empero, dijo que se presentarán todas las pruebas que solicite el Ministerio Público,

Sin avance

La coordinadora de la fiscalía de La Paz, Nilda Calle, dijo que el proceso continúa paralizado y que no pueden avanzar con la investigación porque no se cuenta con un control jurisdiccional, es decir un juez, debido a que hasta el momento el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba no remitió la declinatoria de competencia a sus homólogos de La Paz.

“Lamentablemente no tenemos control jurisdiccional, el Ministerio Público ha cumplido con la remisión de los antecedentes desde Cochabamba a la ciudad de La Paz, pero no se ha hecho lo mismos desde el juzgado de Cochabamba que conocía el caso”, indicó.

Por otra parte, Ledezma cuestionó que el legislador no haya dejado la presidencia de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, siendo que es una de las instancias que llevará a cabo la evaluación de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial. Afirmó que no tiene la moral para desarrollar esa actividad.

“Con qué moral puede ser parte de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando este individuo a cambio de tener relaciones sexuales promete cargos. incluso de manera flagrante, pide contactar a menores de edad para hacer tríos ¿en manos de quien está la justicia?”, manifestó.

Pese a que los jefes de bancada del MAS decidieron que Jáuregui deje la presidencia de la comisión y asuma su colega oficialista Miriam Martínez, el diputado afirmó que no dejará su cargo porque las denuncias en su contra no tienen asidero legal.

“El suscrito diputado no ha sido participe de la comisión de ningún delito, (el caso) está en fase de investigación, por tato es una denuncia más. Entretanto, aseveró, sostengo mi inocencia y no tengo razón para alejarme del cumplimiento de mis funciones”, indicó.

Finalmente, el abogado criticó que no se haya conformado la comisión de ética en la Cámara Baja para presentar una denuncia contra el legislador y que, de esa forma, sea suspendido de sus funciones.

