El problema es que “son la misma mierda”

Crisis económica, energética, política, de salud, delictiva, narcotráfico, feminicidio, asaltos, violaciones, bloqueos de caminos por todo y por nada, daño al medio ambiente, sobornos en el futbol y pudiéramos seguir; el país es un polvorín que entre ellos están dispuestos a hacer saltar si acaso se ven perdidos o acorralados por el enemigo político

Ah… por si alguien no “capta” de a quiénes nos referimos, en general, estamos hablando del masismo en sus 2 tendencias, que definitivamente rompieron lanzas y su “recomposición sólo se va a dar cuando uno de ellos aplaste al otro; personalmente creo que Arce lo va a lograr no por liderazgo, que no tiene y tampoco pasión, pero tiene plata; hartos crédito y obras de las que salen los diezmos o 15 y hasta 20% para mantener y sostener la política clientelista del gobierno y mantener guerreros digitales.

Y no nos digan que no hay plata porque para eso hay; en los últimos 2 meses el parlamento ha aprobado un sinfín de créditos que vienen de afuera “para hacer tinglados, puentes y enlosetados”; antes trajeron combustibles en mucho mayor precio que el que traen ahora, al menos en papeles, aunque arriesgando al comprar a países vetados, pero eso no les importa porque ellos están a favor del “otro lado de la democracia”, es decir con Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso sin contar la pésima calidad del diésel que se convertirá en poco tiempo en veto para los camiones nacionales que van a Perú.

Pero como son raros corredores de bolsa (no confundir con las carreras de “embolsaus”, que se hacen en las fiestas patronales en el oriente), salieron a comprar gas en el doble de su compra regular porque va a subir y nos quieren hacer creer que ese es un acierto, cuando lo correcto era pagar a futuro para recogerlo cuando la suba sea más conveniente, pero así estamos.

Y estamos en crisis energética, entendamos gas (líquidos desde antes) porque desde el gobierno de Morales (en esto comparten responsabilidades entre Morales Presidente y Arce ministro de economía y presidente) “El gas se hizo gas”, dice con razón Gonzalo Chévez, “por falta de inversiones en exploración” y por la incapacidad del gobierno (“de ambos dos”) para salir del modelo económico al que solo lo mantiene el discurso, aunque el presidente reconozca que “se tocó fondo”, aunque luego nomás haya salido, “como caballo criau con maíz, que se asusta de sus propios pedos” a aclarar, en conferencia de prensa en horario “estelar” a propagandizar la “baja inflación”.

No se refirió el presidente a algo que es mucho más evidente; que estamos en un momento de estancamiento económico muy peligroso; ASOBAN comunicó a principios de año que la mora en sistema financiero nacional cae al nivel más bajo de su historia (https://www.noticiasfides.com/economia/asoban-mora-en-sistema-financiero-nacional-cae-al-nivel-mas-bajo-de-su-historia-313564), situación que se mantenía en abril, en informe de primer cuatrimestre del 2023, cuando se explicó que “la banca registra un incremento en la mora y una caída en depósitos, al primer cuatrimestre de 2023” (https://eldeber.com.bo/dinero/la-banca-registra-un-incremento-en-la-mora-y-una-caida-en-depositos-al-primer-cuatrimestre-de-2023_329627= ). El informe del segundo cuatrimestre aún no se publicó, pero nada dice que se haya mejorado.

Economía es dólar de libre compra y venta también y, se “tallan” argumentando que hoy, hay menos demanda de dólares, sin acertar a explicar por qué no se puede abrir cuentas en dólares en la Banca nacional y cuál la razón de que no se pueda comprar dólares en el mismo lugar, salvo en cantidades pequeñas, ínfimas para el comercio y, sobre todo cuál la razón de las “comisiones impuestas” a las importaciones que hacen que la divisa norteamericana termine en valores cercanos a los 7,29 y no al precio oficial, que es de 6.94, aunque el propio Banco del Estado paga por encima de la cifra indicada. Jaime Dunn asegura que la “estabilidad” asegurada por el presidente del BCB “no es muy cierta” porque los dólares siguen faltando en el mercado y “no que no se puede decir que hay una estabilidad con un tipo de cambio paralelo que es más alto”. Véase: Economistas ven falta de transparencia y rechazan que la economía esté estable, como sostiene el BCB, titula ANF (https://www.noticiasfides.com/economia/economistas-ven-falta-de-transparencia-y-rechazan-que-la-economia-este-estable-como-sostiene-el-bcb= )

Narcotráfico.- La crisis causada por el narcotráfico se arrastra desde el gobierno de Morales, pero nada se parece a la crisis que generó Marset, que se pavoneó en el país como Evo por el Chapare, como el juego del pato enterrau (que ya no se juega) es decir con los ojos vendados y un palo para acertarle al ave de corral; estos no pillan a Marset hace un mes.

Ahora salen a responsabilizar a Chapare de tener la mayor cantidad de pozas de maceración y laboratorios de cocaína cuando, desde el poder mismo, jamás explicaron por qué se permitió se eleve en más de 10.000 has la siembra legal de coca en el país, gran parte de ella en Chapare, si esa coca no va al acullico (Coca Territorio Poder y Cocaína – Carlos federico Valverde Bravo 2015). Nadie en su sano juicio puede dudar del informe en ese sentido del ministro del Castillo quien no atina a explicar qué cargamento envió Marset desde el país y, hacia dónde salió, o cómo entran unas 200 toneladas de pasta base peruana para ser cristalizada en Chapare o el oriente; cómo se rebasan los controles y, cómo hacen los precursores para llegar por miles de tambores o toneladas de éter, acetona, diésel y cemento para llegar a esas factorías que se siguen “encontrando” vacías y sin droga ni operarios, dando la impresión, repito, de haber sido “entregadas” al gobierno por los propios narcos, para que parezca que “encuentran” con cada vez más frecuencia.

Violaciones de la ley 1333 y las autonomías departamentales, municipales e indígenas, invasión a Reservas Nacionales Protegidas como Tariquía en Tarija, UCPN´s como Güenda-Urubó, Chiquitania, lagos Poopó y Titicaca, ríos llenos de mercurio, Reservas indígenas en Potosí, por el afán de explotar el litio del salar de Uyuni, tratando de revertir las tierras campesinas, etc. , es también crisis, porque eso lleva una peligrosa confrontación del ministro Montaño que ya puso un plazo de 10 días para entrarse a Güenda – Urubó, mientras traslada gente a bloquear caminos, con la promesa de construir una carretera de 100 metros de ancho, incluido en derecho de vía y nos quiere hacer creer que es lo mismo un camino rústico que daña mucho menos, que ”su carretera” que dañará los acuíferos cruceños, pero el objetivo que es geo-político cuenta con la venia del presidente que busca tener “gente propia” en el oriente.

Y, finalmente no podemos no referirnos a los bloqueos convocados por el evismo , cuyo líder también parece caballo criau con maíz, que se asustó de lo que se diga de él y llamó a evitar bloqueos pero los solivianta y mantiene por debajo para mostrar una fuerza que no tiene.

Reitero, Morales tiene las de perder, el aparato del Estado está al servicio de Arce que “se hace el que no piensa” en candidaturas cuando más bien simplemente confirma sus intenciones con la parafernalia política que desató en todo el país. Nada de lo que se hace es producto de la causalidad, la CSUTCB está dividida porque el gobierno la convirtió, una vez más en filial política del gobierno y le dio “su funcionalidad”, igual que lo que se hizo con el sistema judicial, cuyo corolario, si Morales llega cerca de la primarias con alguna posibilidad, será su inhabilitación legal; así como lo habilitaron los “muchachos de Macario Lahor”.

Gary Antonio Rodríguez se pregunta: “¿De qué privilegios goza la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia? ¿Es que acaso los campesinos valen más que los citadinos? ¿Acaso no dice la Constitución y las leyes que todos somos iguales a los ojos de ellas?”, me permito recordarle a mi querido amigo que su razonamiento y legalidad no son parte de las intenciones del poder de Arce; ellos van por todo, así tengan que hacer “jiras al país”

“Son la misma mierda”, dijo hace muchos años, Adriana Gil, se me antoja que la frase viene bien, para los bandos en pugna, o no?

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv