“En París vivimos el infierno”: la reflexión de Neymar sobre el paso que tuvo junto a Lionel Messi en el PSG

El extremo brasileño otorgó una entrevista donde habló sobre el futuro técnico de la selección de Brasil, la salida de Francia hacia Arabia Saudita y su deseo de volver a Santos

Fuente: infobae.com

La amistad entre Lionel Messi y Neymar es de público conocimiento. La idea de volver a jugar juntos con la camiseta del París Saint Germain sonó como una buena idea al principio pero su desarrollo fue completamente distinto al imaginado. La temporada 2023/24 arranca con uno en el Inter Miami de Estados Unidos y el otro lesionado bajo los colores del Al-Hilal de Arabia Saudita, pero ambos contentos de estar en un lugar donde sus respectivas hinchadas valoran lo importante que son para el deporte.

Para arrancar la nota que otorgó a O Globo, hizo una actualización sobre la operación que necesitó en su tobillo derecho y que lo marginó una vez más de la selección de Brasil de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. “Estoy muy mal. Soy un tipo al que no le gusta seguir el fútbol ni siquiera cuando está jugando. No soy de los que se sientan en el sofá de casa a ver el fútbol, no soy de esos. Echo de menos jugar. Vi los partidos de la selección brasileña, de hecho sólo el primero. Echo de menos estar en ese ambiente que siempre es muy bueno. Son personas maravillosas y me siento bien estando allí”, detalló Ney.

Rápidamente, fue preguntado sobre Messi y cómo se tomó la consagración de Argentina en la Copa del Mundo: “Me alegré mucho por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Tocó el cielo con la selección argentina, ganó todo en los últimos años y con el París vivió el infierno, vivimos el infierno, tanto él como yo. Estamos disgustados, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para hacerlo lo mejor posible, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso nos volvimos a juntar, nos juntamos allí para poder hacer historia. Por desgracia, no lo conseguimos”.

Y agregó sobre la salida de la Pulga de manera abrupta de Francia. “Messi se fue del PSG de una manera que futbolísticamente no se merecía. Por todo lo que es, por todo lo que hace, cualquiera que lo conozca lo sabe, es un tipo que entrena, que lucha, si pierde se enoja, y fue injustamente acusado en mi opinión. Pero al mismo tiempo me alegré mucho de que ganara el Mundial. El fútbol fue justo esta vez: Messi se merecía acabar su carrera así”, añadió contento por la felicidad de su amigo.

El siguiente paso del extremo es en el Al-Hilal de Arabia Saudita y admitió que eventualmente regresará a Brasil para ponerse la camiseta del club que lo vio surgir como futbolista. “Sí, quiero volver a jugar en el Santos. Sé que decir esto ahora me pone mucha presión, pero tengo el deseo, ya lo escribí ahí cuando me iba: me voy, pero volveré. Quiero volver a jugar con el Santos, no sé cuándo, pero pueden estar seguros de que volveré”, admitió sin miedo.

Además, se animó a dar su punto de vista sobre quién debería ser el sucesor en la dirección técnica de la selección de Brasil: “En mi opinión, el ideal para la selección hoy sería Fernando Diniz, lo tengo claro porque es un gran entrenador, su camino con la selección brasileña iría muy bien. Si es Carlo Ancelotti, será muy bien recibido, es una figura de renombre que lo ha ganado todo en su carrera. No sé si hoy la selección puede hacer algo diferente a toda su historia, tener un entrenador extranjero o no, pero depende del presidente y estoy seguro de que tomará la decisión correcta”.

Para cerrar, describió cómo quiere que la gente lo recuerde en un futuro. “Siempre fui muy auténtico a lo largo de mi carrera, nunca tuve miedo de nada, siempre fui muy honesto. Me equivoqué varias veces en mi carrera, pero siempre fui un tipo que quiso hacer las cosas bien, de la manera correcta. Por supuesto, siempre metes la pata, pero quiero que se me recuerde como un jugador auténtico que siempre marcó la diferencia allá donde fue. Eso es muy gratificante para mí”, concluyó.