Hasta 2022, la Chiquitania boliviana perdió el 30% de su cobertura boscosa

Para Carmen Capriles, de Reacción Climática, es importante entender la diferencia entre bosques primarios, que no tienen ninguna intervención del hombre, y que al desaparecer por chaqueos, tala, etc., pueden dejar paso a la reforestación, pero ya con menos fauna.

“Somos el tercer país del mundo que deforesta bosque primario . Por ejemplo, el bosque de la Chiquitania, que originalmente no es homogéneo, sino de transición entre la Amazonia húmeda y el Chaco, ahora está apareciendo como bosque chaqueño”, dijo.

“Es importante la vinculación vial, pero en el caso de Bolivia hay impactos graves y directos, ya que no tenemos medidas como en otros países, de mitigació n, por eso todo lo que está en la carretera termina deforestándose, porque aumenta el precio de la tierra, y por ende hay más ocupación”, agregó.

Bolivia, un país deforestador

Quintanilla recordó que Bolivia no se ha adherido a varios convenios de cambio climático. “En el discurso se ha comprometido en el cuidado de la madre tierra, pero la firma no estuvo en la reducción de la deforestación. Entonces no es un país comprometido, y esto dificulta avanzar en las metas globales”, dijo.