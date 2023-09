“Hay que pedir perdón a la gente, da vergüenza”, dice Costas tras la derrota contra Argentina

El técnico de la Verde no ocultó su bronca y frustración por la caída de su equipo ante Argentina. Pidió disculpas a los hinchas y se responsabilizó por la derrota. También le dio un ‘jalón de oreja’ a los jugadores.

Fuente: Unitel

El seleccionador nacional, Gustavo Costas, dio la cara tras el final del partido para responder las interrogantes de los medios de prensa sobre la pobre actuación de su equipo. El DT pidió disculpas a la hinchada nacional por lo sucedido, ya que las cosas no se dieron como lo habían planificado.

“Hay que pedir perdón a la gente, da vergüenza. No podemos perder así. Teníamos planificado presión alta, y desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota. No mostramos lo trabajado, lo hablado ni lo planificado, por eso hay que pedir perdón a la gente. Duele perder y peor de esta manera”, manifestó el entrenador de la Verde.

El dolor que provocó la derrota ante Argentina en la interna del equipo nacional fue grande. A tal punto que los hinchas, tanto en el estadio como en redes sociales, cargaron con todo en contra del entrenador, responsabilizándolo por el planteamiento y los cambios en la caída con la Albiceleste.

“La actitud, de perder, podes perder, pero no de esta manera. En el primer tiempo, no salió nada de lo trabajo. Teníamos que cansarlos, pero parecía que nosotros sufrimos la altura no ellos”, mencionó el DT.