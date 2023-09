Morales rechaza que suspensión del bloqueo anunciado por la CSUTCB muestre debilidad

Cuestionó que los sectores sociales sean manejados políticamente por el Gobierno, en base a prebendas e interfiriendo en las decisiones que asuman en torno de apoyar o no a un determinado gobierno.

Ante la postergación del bloqueo de caminos anunciado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el expresidente Evo Morales rechazó este domingo que sea porque no tiene poder de convocatoria ni respaldo.

“Están criminalizando la protesta. Recordemos que con el bloqueo de caminos se ha recuperado la democracia, entiendo perfectamente la satanización de parte del gobierno a las movilizaciones. No hay ninguna debilidad como trata de tergiversar alguna prensa oficialista, la prensa del Estado”, afirmó en su programa dominical en Kawsachun Coca.

Tras una reunión del pacto de unidad del bloque evista, la dirigencia campesina decidió postergar su medida de presión hasta el 16 de octubre porque escucharon la petición de las bases y por la situación económica que atraviesa el país.

A la vez, cuestionó que los sectores sociales sean manejados políticamente por el Gobierno, en base a prebendas e interfiriendo en las decisiones independientes que asuman en torno de apoyar o no a un determinado gobierno.

“Los movimientos sociales no se usan políticamente, es la conciencia tan natural, auténtica, ideológica y programática para respaldar o rechazar a cualquier gobierno. No es con prebenda, ni con cargos”, manifestó.

Asimismo, recordó que cuando estaba como presidente no existían dos confederaciones de campesinos ni de interculturales, aseguró que no participaba de los congresos ni los direccionaba.

“Recuerdo nuevamente, cuando era presidente no había dos confederaciones de la CSUTCB ni de los interculturales. Nunca he participado de los congresos, (aunque) a veces me invitaban, iba a la inauguración y me retiraba. No es mi atribución manipular, direccionar ni menos gasificar los congresos de cualquier sector social”, señaló.

Empero, cabe recordar que durante su mandato los movimientos campesinos fueron divididos por dirigentes afines al instrumento político, los ejecutivos que no estaban de acuerdo con sus decisiones políticas fueron perseguidos, tal es el caso del exdirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez.

