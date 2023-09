Oscar Mario Justiniano: “La economía de Santa Cruz siempre tuvo contextos adversos”

Y con ello nosotros vemos que se hace complicado desarrollar una economía, la cual se requiere no solamente para Santa Cruz sino también para el país, en las condiciones adecuadas.

Hace unos días atrás estuvimos con el ministro de Justicia (Iván Lima) discutiendo acá un planteamiento para una ley para lo que es la modificación del Código de Comercio. Esa es, creemos nosotros, la forma de poder avizorar mejores días para el empresariado boliviano y cruceño en el entendimiento de tener la capacidad de entender lo que se está planificando o plasmando en normativas que son las leyes que, desde nuestro punto de vista, enriquezcamos. No necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo.

Se va adaptando a los contextos. Hoy por hoy, el contexto de incertidumbre económica, de inflación y demás no es en Bolivia, es en el mundo en general

Hay dos efectos. El primero es el incremento de la comisión bancaria, que actualmente está en torno al 8%. A principio de año y durante los años anteriores estuvo en 0.25%, no llegaba a más del 1%. Entonces son sistemas de compensación que no están lógicamente dentro de una normativa estructurada o tan explícita como lo estamos hablando en este momento, pero que son reales. Por supuesto que una escasez de dólares ha encarecido las importaciones. Por el otro lado, hay un contexto bastante complejo, porque no es que Bolivia está exportando menos porque produce menos, está exportando menos porque los valores de los productos que exporta han caído.