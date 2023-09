Puente Binacional: Gobernador de Beni denuncia sabotaje para impedir su asistencia a reunión con el Gobierno

Fuente: Unitel

Una vez que las reuniones para el impulsar el Puente Binacional, que conecta las ciudades Guayaramerín (Beni) y Guajará – Mirim (Brasil), se trasladaron a la capital cruceña, el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, se encontró con la sorpresa de que los ministros de Estado abandonaron el lugar del encuentro.

Si bien la reunión estaba fijada para horas de la tarde, Unzueta no pudo viajar desde Guayaramerín debido a los bloqueos que estaban instalados en la carretera que conecta a la ciudad con el aeropuerto y desde su equipo señalaron que se agotaron todos los esfuerzos para estar presentes, lamentando que no se hubiera concretado el avance de esta obra.

“Todo estaba digitado (los bloqueos) por una autoridad de Guayaramerín y parece que no quiere a su departamento. Incluso contratamos una avioneta para llegar a Santa Cruz y cumplir con la reunión, pero misteriosamente se equivocaron de combustible”, apuntó Unzueta, al denunciar un intento de sabotaje para concretar este encuentro.

Sin esconder su molestia, el gobernador apuntó al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, de mantener una posición intransigente. “Queremos decirle que no le tenemos miedo a ese ministro, que este es un derecho de los benianos (… ) Acá a mí me eligió mi departamento por voto popular, no me pusieron a dedo. Yo voy a matar o morir por mi departamento, como siempre lo he hecho”, remarcó.