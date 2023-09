Recuperada, Albertina Sacaca vuelve a las redes y da consejos para superar la depresión

Albertina Sacaca. Foto de Archivo (Internet)

“Tenemos que seguir por todos los sueños que nos faltan por cumplir”: con esas palabras, la creadora de contenidos audivisuales Albertina Sacaca Callahuara anunció su retorno a las redes sociales. Lo hizo después del impacto que le causó la difusión de un audio manipulado en el que se daba a entender que se trataba de ella teniendo relaciones sexuales. Tras la difusión de ese contenido, apareció llorando devastada en un video y dijo que no sabía cuando volvería. En la grabación de retorno, revela que necesitó la ayuda de una psicóloga para superar su mal momento.

Nacida en la comunidad Jatun Cancha Baja, municipio Ocurí de la provincia Chayanta del Departamento de Potosí, Albertina vive en Sucre junto a su familia de origen. Sus padres trabajaban en oficios humildes hasta que ella comenzó a subir videos en los que su espontaneidad le hizo ganar tantos seguidores que ahora se cuenta por millones. Se ha convertido en un fenómeno de internet y una figura pública de la que no solo se ocupan los medios bolivianos, sino también los internacionales, puesto que tiene seguidores en varios países.

Sin embargo, su popularidad tiene un precio: así como ha sumado millones de seguidores, tiene otros tanto de “haters” u “odiadores” que la atacan frecuentemente y por ello es que se afirma que en este segmento están la persona o personas que manipularon el audio para difamarla. Su rápido éxito en las redes, difícil de igualar para personas que no tienen altos perfiles públicos, ha provocado un enorme volumen de envidia que se traduce en los comentarios que salen en sus videos. Ahora, por ejemplo, hay gente que le reprocha a El Potosí por ocuparse de ella pues considera que este diario debería de ocuparse de otros temas, como si no lo hiciera.

En el video difundido este sábado, Albertina dice que su anuncio de retiro no fue una estrategia para ganar más seguidores y también niega, ahora serenamente, que sea su voz la del audio manipulado. La potosina aprovecha la oportunidad para dar consejos de cómo superar la depresión, que aplicó ella misma mientras estuvo alejada de las redes. Dice que estuvo encerrada tres días en su cuarto, sin siquiera comer, y recomienda a las jovencitas que nunca hagan eso. Entre sus consejos, muchos tomados de su psicóloga, está ocupar la mente con actividades y comer.

Se la ve recuperada, pero en sus ojos se advierte un dejo de tristeza. En el video no están tan espontánea como en otros y no se escucha au audio directo, sino uno grabado en off.

La muchacha es la segunda indígena a nivel mundial con mayor número de seguidores —la primera es, con escaso margen, Marciele Albuquerque, de Brasil— y eso la convierte en una celebridad internacional así que este diario seguirá informando sobre ella, sin importar lo que escriban sus “haters”.