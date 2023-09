Reestructuración de Demócratas: Costas descarta ser candidato presidencial y dice que tiene un perfil más político como para postular a la Alcaldía

El congreso de Demócratas con miras a reestructurarse está convocado para el 15 de diciembre de este año. Este partido estuvo en función de Gobierno en la instancia departamental en anteriores gestiones a la cabeza de Costas, quien desde las últimas elecciones mantuvo un perfil bajo y reapareció de forma pública recién en estos meses.

Cuando se le consultó a Costas sobre las elecciones subnacionales fijadas para el 2026, manifestó que considera que tiene un perfil más político que técnico como para postular a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

“Que el tema de la Alcaldía (cruceña) no quede flotando que soy candidato porque no es lo adecuado ni correcto ante una visión que me he propuesto”, sentenció.