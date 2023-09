El presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, dijo que “no es la primera vez” que se habla de su eventual candidatura, pero “no estoy en esta carrera de competencias”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respondió a las acusaciones del expresidente de Estado y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que afirmó que el legislador es parte de un binomio electoral para la gestión 2030-2035.

“Una compañera (…) me explicó en detalle cómo en 2021 el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) ha instruido este plan ‘Lucho 25-30, Lucho Presidente, 30-35 (Del) Castillo presidente con Andrónico Rodríguez, me dijo en detalle, a mí me ha sorprendido”, explicó en su programa dominical.

En un contacto con los periodistas en La Paz, Rodríguez respondió: “Desconozco el hecho de que se haya trabajado en algún documento el binomio lucho David 25-30 y 30-35 Eduardo del Castillo. En mi persona no tengo la mínima idea (de) con quién se ha trabajado (o) con quién se ha coordinado”.

El legislador oficialista recordó que “no es la primera vez” que se habla de su eventual postulación a la Presidencia o Vicepresidencia, pero “yo no estoy definitivamente en esta carrera de competencias”.

Al contrario, Rodríguez pidió que se retome el camino de la unidad en su partido, “porque eso está generando definitivamente cierta fracción en la estructura general y también en las bases”.

Las declaraciones de Morales ocurrieron luego de que el presidente Arce dijo que “no es oportuno” hablar de candidaturas para las elecciones generales de 2025.

Aunque Arce asumió la presidencia como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), el quiebre político entre el mandatario y el líder de esa fuerza, Evo Morales, cambió el escenario.

Los elementos de la “fractura” entre Arce y Morales tienen que ver con los cuestionamientos que el exmandatario hizo a la gestión de su otrora elogiado ministro de Economía.