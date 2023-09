Surgen observaciones al proyecto de ley de censura a ministros que acordaron los partidos

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo antes de interpelar a un ministro de Estado se deben agotar los distintos procedimientos de fiscalización legislativa: informe oral y escrito.

Los parlamentarios del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos opositores observaron el proyecto de ley de censura a ministros, que fue consensuada entre las fuerzas partidarias y remitida a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para su tratamiento

La Constitución establece la destitución y significa que el ministro censurado no puede volver al cargo durante la gestión constitucional. Permitir que después de un año retorne al cargo, es hacerse la burla de la voluntad del constituyente y de la facultad de fiscalización que tiene la Asamblea”, manifestó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas.

Después de tres días de negociación política, los jefes de las tres bancadas presentaron este viernes el proyecto de “Ley de Aplicación Normativa de la Interpelación y los Efectos de la Censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional” a la Presidencia de la Cámara Baja, de forma inmediata fue remitida a la comisión de Constitución para su tratamiento.

En ese sentido, su colega del bloque evista del MAS Gladys Quispe cuestionó que no se haya tomado en cuenta el proyecto normativo que presentaron, anticipó que analizarán la norma y posteriormente emitirán un pronunciamiento y no descartan que se realice algunas observaciones.

“Este equipo de diputados ha presentado su propuesta que lamentablemente no ha sido tomado en cuenta, tenemos entendido que el día de hoy se han reunido las diferentes bancadas y nosotros vamos a analizar y a sacar un pronunciamiento”, dijo.

El proyecto

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, explicó los alcances del proyecto normativo, dijo antes de interpelara a un ministro de Estado se deben agotar los distintos procedimientos de fiscalización legislativa: informe oral y escrito.

El ministro deberá regirse al pliego petitorio y no generar conflictos en el pleno del legislativo, además que no debe faltar el respeto a los parlamentarios. En caso de que un ministro sea censurado, el presidente deberá destituirlo de forma inmediata y no podrá ejercer un cargo en la misma cartera de Estado por un año.

“Para que un ministro sea interpelado tiene que agotarse las medidas de informe oral y escrito, el durante la interpelación los ministros interpelados tienen que regirse al pliego interpelatorio no tiene que apuntar otros temas o faltar el respeto. Cuando un ministro es censurado, el presidente tiene que destituirlo y este ministro no podrá ocupar un cargo en la misma cartera por un año”, puntualizó.

