Cámara de Diputados rechaza modificaciones al reformulado del PGE 2023 y documento pasa al Pleno de la ALP

El Presupuesto General del Estado 2023 reformulado fue rechazado este lunes en la Cámara de Diputados. El documento pasará a ser debatido en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Fuente: Unitel

En medio de un acalorado debate, la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones del reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y dicho documento pasará a ser discutido en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Legisladores ‘evistas’ y opositores que observaron las modificaciones al PGE 2023 apoyaron el rechazo al documento que fue modificado en la Cámara de Senadores.

Un total de 121 diputados asistieron a la sesión legislativa. 63 legisladores votaron el rechazo a las modificaciones del proyecto, mientras que 55 votos fueron a favor; sin embargo, la votación no alcanzó para ser aprobada.

Minutos antes de la votación, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro fue invitado a la sesión para explicar los artículos que fueron modificados del PGE 2023.

Montenegro citó el artículo 3 sobre la contratación de consultores para realizar trabajos de estudios y diseños de obra. Mediante la modificación, la autoridad asegura que se elimina la burocratización en el proceso de contratación de los consultores externos.

“Muchos de los proyectos que se llevan a cabo entre municipios y Gobierno central. Para el estudio se requiere la contratación de consultores y se tiene que dar los recursos para esta contratación. Mediante este artículo se puede agilizar la contratación para los estudios de diseño final”, explicó la autoridad.

En su intervención, el diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana (CC) advirtió que no aprobarán los “artículos de contrabando” que fueron incluidos supuestamente en las modificaciones del reformulado de PGE 2023.

“Algunos tendremos cara de sonsos pero no lo somos. No trate de engañarnos, sus artículos de contrabando no los vamos a aprobar. El presupuesto está aprobado, lo que no está aprobado son los artículos de contrabando que hoy el ministro nos viene a decirnos”, reclamó el legislador.

El diputado ‘evista’ Héctor Arce, expresó su rechazo a las modificaciones en su intervención. El legislador dijo que “no están de acuerdo con los artículos que afectan a los derechos de los bolivianos”.

“Aquí hay una instancia que la decisión que se tome se tiene que respetar. Como es posible que lo que estamos haciendo no sirve. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta disposición”, dijo.

En su intervención, los diputados del MAS, Delfo Burgos, Héctor Arce, Celia Salazar, expresaron su rechazo a las modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores.

Diputados aprobó el proyecto de ley a principios de mes y luego lo remitió al Senado, que la semana pasada decidió hacer ajustes y la devolvió a la cámara de origen con el respaldo de los legisladores “evistas” y opositores.

El Presupuesto General del Estado 2023 reformulado fue tratado este lunes en la Cámara de Diputados luego de ser aprobado en la Cámara de Senadores con una serie de modificaciones y en medio de criticas de las autoridades del Ministerio de Economía, que denuncias un supuesto “sabotaje” a las regiones y a la economía boliviana.

De acuerdo con el proyecto normativo, se establece el incremento de Bs 868 millones para los gobiernos municipales, Bs 353 millones para las universidades públicas y Bs 39 millones para las gobernaciones.