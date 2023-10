EASBA es un “hueco fiscal” y símbolo de mal uso de recursos de los bolivianos, según diputado de CC

La Empresa Azucarera fue creada hace 13 años con un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB) de Bs 1.832 millones, pero sólo funciona al 33% de su capacidad. En 2022 produjo 310.292 quintales, la proyección por año era que genere 1,2 millones de quintales.

La empresa azucarera se encuentra en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. El alcalde de esa región, Luis Alberto Alipaz, informó a la ANF que la empresa trabaja con 4 mil hectáreas de caña, pero para que sea rentable necesita por lo menos 12.000; es decir, hay un déficit de producción de caña de 8.000 hectáreas.

El diputado Reyes, en 2021, denunció que las empresas que administra el Estado deben al BCB por lo menos Bs 128.000 millones porque constantemente solicitan fondos para cumplir con sus gastos que no pueden ser cubiertos con sus utilidades. El parlamentario corroboró esos datos con base a un informe.

“Ellos (las empresas estatales) reciben recursos del Banco Central, pero prácticamente hay una administración deficitaria de todas las empresas y es un gasto más para el Estado. Pero, ¿qué está pasando con esta empresa en específico? El estado de cuentas no es transparente, no podemos ver hasta ahora por qué no trasparentan desde el Ministerio de Obras Públicas”, añadió Reyes.

Uno de los problemas para transparentar el manejo de las empresas estratégicas del Estado es la falta de acceso a la información que develará la situación real de la empresa. Desde hace bastantes años, el Gobierno no brinda informes reales de las principales industrias que él mismo administra.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Tupa anunció que pedirá informes sobre la situación real de la empresa azucarera de San Buenaventura para identificar las debilidades y las fortalezas.

“No vamos a permitir que una de nuestras empresas, donde los bolivianos han invertido, se caiga por falta de materia prima. La responsabilidad es del Gobierno y de los productores de caña, tenemos que buscar la manera para cubrir (la necesidad). Hay un mercado seguro y no puede ser posible que los productores no se estén dedicando a aquello”, declaró Tupa.

/ANF/