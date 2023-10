¿Incorrección política; la mía?

Las noticias dieron vuelta al mundo estremeciéndolo; en horas de la madrugada del 7 de octubre de 2023, Hamás atacó, por “tierra mar y aire” al Estado de Israel. El mundo entero lo vio; fue una acción terrorista. No vamos a repetir lo ocurrido, sino a reflexionar con el lector el nivel de intolerancia que se expresa en mucha gente, sobre todo en RRSS, cuando uno escribe o se pronuncia contra acciones criminales como la escrita; decir que lo ocurrido es una acción terrorista es no sólo un derecho de quien lo expresa, sino una verdad absoluta.

Palestina sufre, claro que sí, pero no dejemos de recordar que ese pueblo es víctima de Hamás, que pretende crear un Estado fundamentalista islámico y, ya sabemos lo que conlleva. Irán, financiador de los atacantes, es una mirada obligada, como lo son Afganistán y otros países de carácter confesional. Da la impresión de que para lograr lo que buscan y quieren hay que no tener paz con Israel, ni permitirle al enemigo vivir en paz.

No es la creencia, es la violencia; no es el territorio, es el odio; lo del 7 de octubre ocurrió, ¿no es un invento; por qué entonces se tiene que tratar de otra cosa, cuando nos referimos a él? ¿Por qué se tiene que hablar de otros temas, como los de la ocupación de Gaza de manera unidireccional cuando Hamás domina el espacio y se escuda en los civiles palestinos que quieren vivir en paz, para atacar “al enemigo”?

Algunos; no pocos, lamentablemente, no quieren paz y eso es unidireccional y no de ahora. Yo era muy joven, por ejemplo, cuando leía esperanzado sobre las largas conversaciones de los años 80´s y 90´s para lograr la paz; a mí y a mis compañeros, nos conmovieron los esfuerzos de Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin, para lograrlo. Se dieron la mano y se miraron a los ojos, se reconocieron entre ellos como seres humanos con derecho a la paz; sumo a Anwar al Sadat, quien también hizo grandes contribuciones, en los 70´s.

A Sadat y a Rabin los mataron sus propios compatriotas, que no querían paz; los mató el fanatismo y el odio; ellos murieron por sus creencias acerca de la posibilidad de lograr la paz; una paz, que, así, como estamos hoy, no va a llegar. ¿Sufren los inocentes que quieren paz, sufre el mundo y… seamos francos: sufre en sentido común cuando se intenta justificar lo ocurrido y se acude a encontrar “un justificativo” que posibilite “empatar situaciones” cuando se trata de la violencia criminal contra el pueblo israelita?

Y llegan al extremo de preguntarnos, sueltos de cuerpo, qué hiciéramos si “el occidente toma nuestro territorio camba”, por favor ¡!! El mundo no necesita imbecilidades como esas! El mundo necesita paz y estamos lejos de conseguirla; ojalá el Estado de Israel actúe en su defensa, valorando vidas de civiles e inocentes, aunque esto ya se descontroló y no sabemos en qué va a terminar.

Repetiré lo dicho una y mil veces, lo del 7 de octubre fue criminal; lamento que, por esa opinión, salgan a justificar el odio y las muertes como “la consecuencia de”…

Cambio de tema, porque no es sólo eso. El 12 de octubre manifesté que me agrada ser mestizo, que creo que soy el resultado de lo que había y lo que llegó; indígenas de estas tierras y españoles que vinieron con Nufrio de Chaves, allá por 1561.

Y aparecieron los fanáticos anti conquista o que decidieron odiar a los españoles a hablar de genocidios y otras linduras, cuando es un hecho que hubo conquista y para ser exactos con la historia, es evidente que, así como hubo acuerdos entre los que estaban y los llegados, también hubo masacres, que no es lo mismo que la palabra que les encanta: “genocidio”, y eso no hubo. Y se puede estudiar en las circunstancias ocurridas y se verá que los españoles tenían, en muchos de los casos, como aliados a otros indígenas que estaban en guerra desde antes de la llegada de “los barbudos”.

No es mentira lo escrito; cuando se habla de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que eran hermanos (o medio hermanos, escribiré para darles un resquicio a los predicadores del odio, que encontrarán su justificativo, en una cuestión del “preferido por su padre, porque la madrastra era una bruja”). La verdad es que se mataban entre los locales, se aliaban entre ellos y entre ellos y los españoles y en Europa y Asia pasaba lo mismo; eran esos los tiempos que corrían… (Arce ya no se alía con Evo y Evo busca entre los que se fueron, o entre los que despachó, para ver si encuentra sustento político, pero eso es otra cosa).

Las guerras entre los indígenas mexicanos, mayas y aztecas fueron, tal vez, mucho más violentas y dramáticas que las sostenidas con los españoles, donde también hubo alianzas entre ellos y, traiciones. Hubo, se dice, una guerra de “castas” (o sea, Milei se atrasó varios cientos de años) … está demostrado que cuando uno logró su esplendor, el otro ya estaba en decadencia; es historia, no hay que enojarse por lo sucedido… no te gustan los españoles? Ojalá encontrés una idea que lo justifique, pero no te puede molestar que a otros no nos estorbe ser mestizos y que reconozcamos y argumentemos que, así como estos trajeron algunas cosas ”malas”, también llegaron con “la rueda”, la escuela, la universidad y la manera de organizarnos políticamente; es decir nos trajeron lo que los iba a terminar venciendo. Es lo que pasó; es chico el espacio para explicarlo más, pero es una síntesis cabal. (el internet también trae cosas buenas y malas; así es todo en la vida).

Bueno… hay detractores que se enojan por esto… y otros que te dicen que no te compliqués la vida escribiendo eso… “estás para otras cosas, no para discusiones como esas”… en serio? – respondo – quién te dijo que yo soy “élite” que no puede tocar temas de este tipo? Se equivoca la gente; todos podemos hablar de todo, especialmente si es “políticamente incorrecto”.

Y podemos seguir siendo políticamente incorrectos; como lo fuimos cuando se festejó el día de la mujer y el país entero salió a repartir flores y lisonjas, cuando dijimos que las mujeres no necesitan “un día” (nadie lo necesita) para que se le haga homenajes, y salgan los recordatorios de la violencia que se ejerce contra ellas ¡!!

En este país, (Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas) cada hora se denuncian 4,17 casos de violencia, cada 15 minutos hay una mujer en la Policía Boliviana denunciando violencia intrafamiliar; esos son los hechos que se denuncian. Ojo: se calcula que se reporta menos del 30% de los hechos sucedidos. ¿Además, la Fiscalía General da cuenta que desde el 01 DE ENERO AL 09 DE OCTUBRE DE 2023, se tiene la cifra de 67 MUJERES ASESINADAS y… vamos a salir a dedicar un día para homenajear a las mujeres?

Estamos en contra flecha de todo; encabezamos con algunos otros países la falsedad en las acciones colectivas; con respetar a la mujer, con enseñar a las niñas y niños a detectar la violencia y malas intenciones y convenzamos a las mujeres a denunciar y frenar las agresiones estaremos haciendo lo que corresponde; una vez hagamos eso como sociedad y constatemos que se bajaron en realidad los números denunciados (reitero, hay una ocultación muy alta que no llega a las fiscalías o policías), entonces tal vez estemos en condiciones de dar otros pasos, mientras tanto, lo que debiéramos es evitar tanta lisonja mientras en ese preciso instante están golpeando o matando a una mujer, 67 mujeres en unas 40 semanas es una cifra espeluznante, como para que se tenga la indecencia de “celebrarlas y festejarlas en un día”.

Políticamente incorrecto ¡Me agrada seguir siendo así, después de tantos años…! (camba viejo ni cambia ni aprende a rezar)

Carlos Federico Valverde Bravo