Kapléx, el influencer boliviano que recorre el mundo por sus videos, da a conocer sus tips para viajar

Kapléx explica que la experiencia más reconfortante que ha tenido con sus viajes es poder conocer en persona los lugares que muchas veces estaban rodeados de mitos que en realidad no existen o al menos, no son como muchas veces lo pinta la sociedad.

“A mí me gusta ir a lugares que no siempre podrían ser turísticos, si no poder hacer algo más auténtico, vivir y conocer más sobre cómo viven la sociedad“, explicó.

El influencer explicó que hacerse un espacio en el mundo digital no fue sencillo, e incluso tuvo sus consecuencias y riesgos; sin embargo, también tuvo muchas aventuras con gente mala y también con personas humiles que le ha permitido entender la vida desde distintos ángulos.

Hace poco el boliviano visitó Bangladesh, lugar donde solo se comunican en su idioma, el bengalí y por ese motivo el influencer vivió momentos “random”, al no poder comunicarse con las personas; sin embargo, rescató que la gente fue amable con él y al verlo con una cámara sabían que se trataba de un turista. “Fue muy extraño, me guiaba con señas, la gente fue amable, me invitaban agua y comida”, explicó.