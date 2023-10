Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y sigue haciendo historia en el fútbol mundial

“Antes que nada quiero agradecer a todos los que votaron y me hicieron ganar este premio. Quiero compartirlo con mis compañeros de la Selección, una vez más este premio viene de la mano de la Selección argentina, con Lautaro, con Juli, con Dibu. Este es un premio para la Selección, con todo lo que conseguimos. No me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, no tengo dudas que en los próximos años se van a quedar con este premio. Veo muchos jóvenes y no tengo dudas que en los próximos años voy a disfrutar de muy buen fútbol. Quiero hacer una mención especial a toda la gente que me acompañó este año para que cumpliera mi sueño de ser campeón mundial, mucha gente de diferentes nacionalidades. A mi familia, ellos me ayudaron a cumplir todos mis objetivos, sin ustedes no hubiera sido posible. Quiero hacer una mención a Diego, hoy era su cumpleaños, feliz cumpleaños Diego, lo comparto con vos”.

“Como lo dije muchas veces, nunca imaginé tener la carrera que tuve, gracias a Dios haber conseguido todos mis objetivos. Como lo decía Aitana hoy, tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia y eso hizo que ganara muchos premios individuales. Tuve muchos golpes, con la Selección Argentina y nunca bajé los brazos por eso hoy estoy muy contento de haberlo conseguido”.

“No me acostumbro todavía a esto de las galas, el primero fue hace dos mil años. No sé cuánto me queda de carrera, pero quiero seguir disfrutando”.