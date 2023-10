Los niños que toman bloqueadores de la pubertad están en riesgo de tener una mala salud mental

Un análisis secundario muestra que los bloqueadores de la pubertad pueden aumentar el riesgo de problemas de salud mental en los jóvenes transgénero.

Los niños transgéneros, menores de 16 años, que toman bloqueadores de la pubertad corren el riesgo de sufrir problemas de salud mental, según un nuevo análisis realizado por científicos del Reino Unido. En el estudio que reexaminó datos de 44 niños de 12 a 15 años, los investigadores encontraron que hasta el 34 por ciento de los adolescentes trans con disforia de género que tomaban triptorelina, un bloqueador de la pubertad, informaron un deterioro de su salud mental. Al mismo tiempo, hasta el 29 por ciento informó de una mejora, mientras que el 37 por ciento no informó ningún cambio en el estado de salud mental.

Esto contrasta con los hallazgos anteriores del estudio original de 2021 que indicó que este mismo grupo de edad no informó daños ni beneficios después de tomar triptorelina durante al menos un año.

¿Qué es la triptorelina y cómo funciona?

La triptorelina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como hormonas liberadoras de gonadotropina (GnRH), diseñadas para provocar la síntesis y liberación de dos hormonas sexuales: la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En los hombres, estas dos hormonas hacen que los testículos estimulen la producción de testosterona y, en las mujeres, inducen a los ovarios a sintetizar estrógeno químicamente.

El fármaco injectable que bloquea la pubertad se aprobó por primera vez en los Estados Unidos en 2000 para aliviar los síntomas del cáncer de próstata avanzado al reducir los niveles de testosterona y se dice que es tan eficaz como la castración quirúrgica. Al igual que otros GnRH, la triptorelina se ha utilizado de forma no autorizada en niñas menores de 8 años y niños menores de 9 años para compensar la pubertad temprana, además de actuar como un componente clave de la “atención de afirmación del género” al detener la menstruación y las erecciones. También afecta las características sexuales secundarias, como el desarrollo de los senos y los genitales, la deposición de grasa, el crecimiento del vello corporal y los cambios en la laringe.

Los efectos secundarios comunes de la triptorelina incluyen:

Sofocos.

Pérdida de libido.

Disfunción eréctil.

Depresión.

Náuseas.

Diarrea.

Retención de líquidos.

Este medicamento también conlleva varias complicaciones raras pero potencialmente graves, como:

Apoplejía pituitaria o sangrado de tumores benignos en la glándula pituitaria.

Cambios metabólicos.

Diabetes.

Aumento de peso.

Osteoporosis.

Epidemia de salud mental en la juventud

Los resultados del estudio actual podrían potencialmente contribuir a la epidemia de deterioro de la salud mental.

Casi el 15 por ciento de los jóvenes de 10 a 19 años tienen un trastorno de salud mental en todo el mundo, según el Informe Nacional de Disparidades y Calidad de la Atención Médica de 2022.

Los hallazgos de un artículo de 2022 publicado por investigadores del Reino Unido(Publication, Part of Mental Health of Children and Young People Surveys.29 Nov.2022. Mental Health of Children and Young People in England 2022 – wave 3 follow up to the 2017 survey Official statistics, Survey) encontraron que el 18 por ciento de los niños de entre 7 y 16 años tenían sospecha de un trastorno de salud mental. Las tasas probables de trastornos también aumentaron de 1 de cada 9 en 2017 a 1 de cada 6 en 2020. Luego, las tasas se estabilizaron entre 2020 y 2022.

Otro estudio de 2022(Study reveals fourfold range in rates of mental health problems among US children based on relational and social risks.January 25, 2022.Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health ) mostró resultados similares. Cerca del 22 por ciento de los niños en los Estados Unidos experimentan al menos una condición/alteración de salud mental, emocional o conductual.