Moldiz dice que La Época recibe publicidad del Estado desde que Evo era Presidente

La exministra Teresa Morales dijo que firmó n15 contratos de publicidad con el Estado

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El exministro de Gobierno y responsable del semanario La Época, Hugo Moldiz, explicó ayer que ese medio de comunicación recibe publicidad del Estado desde que Evo Morales era Presidente y no únicamente en la gestión de Luis Arce Catacora. Hizo la aclaración luego de que Morales denunciara que su medio recibe anualmente Bs 1 millón en publicidad del Ministerio de la Presidencia y de otras dependencias del Estado, como YPFB.

“Lo central es que no es el presidente Luis Arce el que le da (publicidad) a La Época, no empieza ahí, empieza desde el gobierno de Evo Morales”, afirmó durante una entrevista en el programa Que no me pierda.

“Siempre ha contado con la publicidad del Gobierno, del Ministerio de Comunicación en aquel entonces, y otros ministerios, tradición que felizmente no se ha roto y cuyo monto es prácticamente similar en términos gruesos”, afirmó.

No obstante, aseguró que no recibe un millón de bolivianos anuales del Viceministerio de Comunicación, que es dependiente del Ministerio de la Presidencia. “Nunca hemos llegado del Viceministerio de Comunicación a tener un millón de bolivianos, es decir 150.000 dólares. El ingreso por publicidad debe llegar a ese monto, pero no de una sola fuente”, aseveró.

Morales cuestionó que Moldiz reciba ese monto de dinero para un medio que no tiene trascendencia, mientras otros, como la radio cocalera Kausachun Coca, únicamente reciban Bs 200.000 anuales. El exministro aseguró que “La época tiene muy bien merecido su lugar en este país”.

Ayer en la tarde, la exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales denunció que la empresa de Moldiz con la que se edita La Época firmó al menos 15 contratos con el Estado y presentó registros de algunos de ellos, por sumas que en algunos casos superan los 200.000 bolivianos.

“Se puede advertir una falta de moral y de ética del señor Moldiz y también se puede advertir que el Viceministerio de Comunicación y las entidades que lo contratan en realidad lo que quieren es beneficiar a un operador político en lugar de hacer publicidad”, afirmó.