Prolongación de sequía afectará a la producción de alimentos

Los municipios productores esperan lluvias para abastecer de productos agrícolas a los centros de consumo, de lo contrario la demanda será mayor a la oferta, y los mismos incrementarán sus precios.

Fuente: El Diario

Bolivia no está ajena al incremento de precios de los alimentos a pesar de los subsidios que implementa el Gobierno, pues algunos productos registraron incremento que no está reflejado en los indicadores oficiales. Por ejemplo, el huevo aún no puede bajar de valor debido a que aún no repoblaron la cantidad de gallinas ponedoras, pero la preocupación del sector apunta a la falta de agua para la producción de granos para el sector avícola, de no alcanzar la oferta necesaria, la importación será inminente y elevará el costo del producto.

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Ricardo Alandia, dijo que no se ha repoblado la cantidad de gallinas que se perdieron por causa de la gripe aviar en Cochabamba y calcula que en enero de 2024 recién se podrá bajar el precio del huevo, de no enfrentar otros inconvenientes.

Sin embargo, también expresó su preocupación por la sequía que afecta a varios municipios del país, pero espera resultados positivos de la campaña de verano para cubrir la necesidad del grano de maíz para el sector.

Pero de continuar la sequía posiblemente la oferta de granos no sea suficiente, lo que implicará importar el producto, y esto repercutirá, en el encarecimiento de los costos de producción y en el precio final.

Explicó que, el proceso de crianza de las gallinas ponedoras tiene su tiempo y no se puede reponer de la noche a la mañana. Por ejemplo, en las empresas de incubación, el 95% ya tiene programado anualmente la producción.

Informe

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre los precios de los alimentos a nivel mundial, señala que las tendencias de los precios internacionales de los cereales fueron mixtas en septiembre de 2023

«Los precios del maíz han aumentado, reflejando una variedad de diferentes factores en los principales países exportadores, mientras que los precios del trigo continuó disminuyendo cuando las cosechas llegaron a su fin en el norte del Hemisferio. Mientras tanto, la demanda de importaciones en general está moderada», informa.

Los precios internacionales del arroz han bajado ligeramente, en medio de persistentes incertidumbres sobre la política de exportación de arroz de la India.

Inseguridad y conflicto, siguen siendo factores importantes que contribuyen al precio de los alimentos. El fenómeno predominante de El Niño está generando preocupación sobre las perspectivas para la producción agrícola de 2023/24 en partes de Asia y África del Sur.

Sequía.

Entretanto en Bolivia, de acuerdo a información publicada por ABI, el pasado 10 de octubre, a la fecha, existen 124 municipios que se declararon en desastre y hay 553.645 familias afectadas por la sequía, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Indicó que por la falta del recurso hídrico se declararon en desastre 46 municipios en La Paz, 27 en Cochabamba, 15 en Oruro, 15 en Potosí, 15 en Chuquisaca, 5 en Santa Cruz y 1 en Tarija. Además, 553.645 familias están afectadas en los siete departamentos damnificados.

En tanto, respecto a departamentos afectados, hasta la fecha Oruro es el único que se declaró en desastre nacional, mientras que La Paz, Cochabamba y Chuquisaca declararon emergencia.

La falta de agua, por ejemplo en Potosí, ya provocó la muerte de ganado camélido y se pone en riesgo la producción agrícola, en otras regiones del país, de acuerdo a publicaciones de prensa.

En Perú, la sequía afectó la producción de quinua y ahora los intermediarios llevan quinua real de Bolivia para compensar la pérdida, lo que provoca una pérdida de la demanda para la producción boliviana en el mercado internacional, según los productores bolivianos.

A nivel local, los municipios afectados reducen su oferta de productos agrícolas, lo que provoca un incremento de los precios en los mercados.

El Gobierno anuncia millonarias inversiones para la perforación de pozos y los datos expresados por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quedaron atrás con los nuevos resultados, a pesar de los recursos destinados, alrededor de más de mil millones de dólares.

Huevo

Por otra parte, ayer se conmemoró el Día Mundial del Huevo, y por tal motivo, los productores avícolas celebraron el día con una receta que degustaron los transeúntes, como ser una pizza de huevo.

En la ocasión, Alandia dijo que en promedio el boliviano consume 200 huevos al año, y que a nivel nacional existen 520 granjas de ponedoras, 160 están en Santa Cruz y es la región que abastece con el 52% al mercado nacional.

Indicó que el huevo es un alimentado que se puede degustar de diferentes formas y maneras, y que es nutritivo, que no tiene que faltar en la mesa de los bolivianos, por ello trabajan para aumentar la oferta para el mercado nacional. La Paz y El Alto son los principales destinos del producto.

