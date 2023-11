Cancillería: Critican que Arce opte por una designación política y no por la experiencia diplomática

La designación de una mujer como ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, recibe criticas y elogios.

Fuente: ANF

La Paz. – La designación de una mujer como ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, fue aplaudida desde el campo político, pero fue criticada por la oposición por ser una decisión política que priorizó el género y no la experiencia en temas diplomáticos, requisito necesario para esa cartera de Estado.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga recordó que desde 1826 el país tuvo 199 cancilleres y solo dos fueron mujeres. La primera con carrera diplomática fue Karen Longaric en el gobierno de Jeanine Añez y actualmente Sosa solo tiene experiencia en temas agropecuarios.

“La señora no está preparada (para temas diplomáticos), así lo ha mencionado ella, su currículum dice que es experta en temas agropecuarios (…). No ha sido acertada (la designación) por no escoger a una mujer que tenga experiencia, pero vaya a saber por qué la señora Celinda Sosa designada por el Presidente, debe tener alguna cualidad”, declaró Aliaga a la ANF.

El jefe de Estado, Luis Arce posesionó a Sosa como la nueva ministra de Relaciones Internacionales, después que Rogelio Mayta dejó el cargo para irse como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Sosa es tarijeña, fue dirigente campesina y tuvo una carrera como funcionaria pública desde el primer gobierno de Evo Morales, donde ocupó la cartera de ministra de Producción y Microempresa de Bolivia.

El diputado “arcista” del MAS Sandro Ramírez justificó la falta de experiencia de Sosa con el argumento de que una dirigente está preparado para todo, incluso para cumplir un cargo tan importante como la Cancillería del Estado.

“Pienso que la exautoridad (ahora) en función del ministerio (de Relaciones Exteriores), como exdirigenta de las bartolinas nos da también lugar (a pensar) que en realidad puede asumir una responsabilidad”, declaró a la ANF. Le deseó éxitos para que cumpla con mucha responsabilidad su nuevo cargo.

Aliaga, diputado de CC, subrayó que la prioridad para la actual canciller es que asista junto al jefe de Estado, Luis Arce, a la posesión del nuevo presidente de la Argentina Javier Milei, el 10 de noviembre, caso contrario demostrará que se aplazó como autoridad al inicio de su carrera. Posteriormente, dijo que tiene que tratar las relaciones diplomáticas con otros países como Brasil para el tema del gas y tocar nuevamente el caso Silala.

El diputado de CC Alejandro Reyes afirmó que la decisión política del jefe de Estado de designada a Sosa como canciller, demostró que no tiene el capital humano para poner gente idónea en un cargo tan importante como la Cancillería

“El MAS no tiene la capacidad de poner gente idónea en los cargos del Estado y estamos ahondando la crisis lastimosamente de la diplomacia, de la representación del Estado y en un momento crítico donde el crimen organizado campea a nivel internacional. La Cancillería debería trabajar para reposicionar la imagen del Gobierno”, declaró Reyes.

El diputado “evista” del MAS Freddy López afirmó que no conoce con precisión el currículum de Sosa, pero como nueva autoridad le deseó éxitos en la nueva labor que desempeña.