Defensa del Consumidor denuncia inacción de alcaldías para asegurar uso responsable del agua

La Paz. – El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva denunció la inacción de las alcaldías en el cuidado del agua, porque no dictan normas para el uso responsable, ni ejercen control para evitar su derroche.

“Hasta cuándo no vamos a tener una norma municipal que prohíba el uso de agua potable para regar parques y jardines, que regule la actividad de lavado de vehículos, ¿cuántos lavaderos de autos tenemos en La Paz, en El Alto y los otros municipios? ¿Tienen un censo los municipios? No, no lo tienen, hay una cantidad impresionante de lavaderos clandestinos en El Alto y La Paz, pero no hay control de la Alcaldía”, reclamó Silva en ATB Radio.

Apuntó que en hay casas particulares que habilitaron el garaje para alquilar a un lavadero de vehículos, quien utiliza el agua potable y paga la tarifa doméstica, cuando debería pagar una tarifa industrial o comercial porque lucra con el recurso hídrico.

Asimismo, las construcciones de edificios son autorizadas por las alcaldías, que también deberían exigir habilitar un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia u otro sistema de reciclaje, pero no lo hacen.

“Mientras no haya una participación decidida de los municipios en regular, controlar y emitir normas para que obliguen a los usuarios y consumidores a tener un uso responsable del agua, vamos a seguir derrochando el agua”, advirtió.

La Ley Marco de Autonomías, la ley 482 de Gobiernos Municipales y la propia Constitución Política del Estado establecen competencias exclusivas, concurrentes, compartidas y privativas que tienen los diferentes niveles del Estado. Emitir la normativa sobre agua potable corresponde a gobiernos autónomos municipales.

“El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca, Viacha, Batallas y ningún otro municipio han podido producir una norma que regule el uso responsable del agua potable”, lamentó.

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) no tiene facultades para regular, sancionar o promulgar una ley.

Silva instó a los usuarios y consumidores a hacer un uso eficiente del agua y evitar su derroche, toda vez que no es un recurso no renovable y que, por la crisis climática, las fuentes de agua dulce se reducen.

