“Evistas” anticipan rechazo a juicio de responsabilidades contra Añez y en CC dicen que antes deben haber ajustes

Los evistas insisten con la retórica del golpe en 2019 y el proceso vía ordinaria contra la expresidenta

Baldwin Montero Plaza / La Paz

Legisladores del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) anticiparon su rechazo al inicio de un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, no obstante a que dos tribunales de justicia determinaron que esa es la vía que corresponde para procesarla y no la justicia ordinaria como los radicales del oficialismo demandan.

“Nosotros en la Asamblea Legislativa no vamos a aprobar el juicio de responsabilidades, a lo que quiere inducirnos el Gobierno central. No vamos a traicionar a las víctimas de Sacaba y de Senkata, no vamos a traicionar al pueblo boliviano”, anunció en conferencia de prensa el diputado Pacífico Choque.

Por el contrario, dijo que denunciarán a los jueces de los dos tribunales por prevaricato, por haber tomado esa decisión que, en su criterio, fue el pago de una factura al Gobierno a cambio de la no aprobación de la convocatoria a la elección de nuevas autoridades judiciales.

El 27 de octubre el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declinó su competencia para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez en el caso Senkata y concluyó que le corresponde un juicio de responsabilidades, 13 días después el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba tomó exactamente la misma determinación en el caso Sacaba.

El diputado Freddy López también condeno la decisión de los dos tribunales e insistió en que Añez es responsable de un golpe de Estado y que por tanto no le corresponde un juicio de privilegio.

“En esto hay que ser muy sinceros y claros, el 2019 ha habido golpe. ¿Más de 30 muertos en El Alto, Senkata, Huayllani y Pedregal y ahora van a decir que no hay golpe?”, preguntó y dijo que los responsables deben ser procesado, tanto los intelectuales como los materiales.

Consideró que detrás de la decisión de las autoridades judiciales debe haber un pacto y dijo que nada raro que el próximo capítulo sea el de la liberación de Añez, quien se encuentra recluida desde hace dos años y siete meses.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, dijo que se deben cumplir una serie de procesos antes de iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez. “Hay muchas condiciones de fondo primero que hay que cambiar antes de empezar a tocar un juicio de responsabilidades. Hablando de la justicia, una reforma judicial, hablando de consensos y acuerdos que tienen que haber”, afirmó.

Insistió en que “primero se deben cumplir todos los requisitos para una democracia real antes de hablar de un juicio de responsabilidades”.