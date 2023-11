Evo arremete nuevamente contra Tahuichi y dice que el vocal pone en peligro “la solvencia moral“ del TSE

Ayer presentó una querella contra la autoridad electoral por los delitos de difamación e injuria

Baldwin Montero Plaza / La Paz

Un día después de haber formalizado una querella contra el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe por los delitos de difamación e injuria, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales afirmó que la ambición y el resentimiento de esta autoridad electoral ponen en peligro la solvencia moral de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las aseveraciones forman parte de una cadena de fricciones entre ambos personajes, que subió de tono desde que el TSE decidió anular las resoluciones del congreso del ala “evista” del MAS que ratificó a Morales en la presidencia del partido y determinó su postulación a la Presidencia en las elecciones de 2025.

“No es posible que por la ambición y resentimiento de un vocal que cambió su dignidad por el servilismo al gobierno, se ponga en peligro la independencia, trayectoria profesional y solvencia moral de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Han sido elegidos para fortalecer la democracia y no para proscribir al Instrumento Político de los indígenas, el MAS-IPSP. Sus actos tendrán consecuencias legales y serán juzgados por la historia y por el pueblo”, publicó el jefe masista en su cuenta en la red social X.

Un día antes, a través de sus abogados, presentó ante la justicia la denuncia por injuria contra el vocal porque éste sostuvo que el jefe masista no había cumplido con los aportes a su partido, requisito que era necesario para haber sido elegido en la mesa directiva del MAS en el congreso de Lauca Ñ.

“Él (Morales) ha advertido declaraciones incluso ofensivas, indicando que el expresidente no habría pagado sus aportes correspondientes y que le hubiera prestado”, dijo el abogado de Morales, Martín Irusta, quien mostró reportes de los pagos que hizo su defendido al MAS.

Tahuichi explicó en su momento que se observó el no pago de los aportes porque estos no se hicieron antes del congreso, sino después. Incluso ironizó sugiriendo que pudo haberle prestado Bs 12 para que pague sus aportes por un año, ya que el monto que se exige a los militantes que no tienen cargos en el Gobierno es de Bs 1 al mes.

Además de las fricciones por este tema que derivaron en una querella, Morales afirmó en al menos dos oportunidades que sostuvo un encuentro con Tahuichi tras su retorno de su exilio en Argentina, donde la autoridad electoral le habría presentado un informe sobre los responsables de su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones de 2020.