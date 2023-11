Gobierno envía otro helicóptero de refuerzo a San Buenaventura y cuestionan la inacción de la Gobernación

Los bomberos forestales trabajan en las comunidades de Bella Altura, San Isidro, Buenavista, Tumupasa y El Carmen.

Baldwin Mntero Plaza / La Paz

El fuego continúa activo en varias zonas del municipio de San Buenaventura, en el norte de La Paz, por lo que el Gobierno decidió enviar este lunes un segundo helicóptero para combatir las llamas. Tanto para las autoridades municipales como para el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, lo que más preocupa en este momento es la inacción de la Gobernación de La Paz en este caso, tomando en cuenta que hay poblados que se encuentran en riesgo.

Hasta hoy, el Ejecutivo registró oficialmente tres viviendas devoradas por los incendios forestales en la zona, mientras que los comunarios y autoridades locales mencionan que son cinco. Calvimontes dijo que, en el caso de las otras dos, ello pudo deberse a “otro tipo de circunstancias”.

Tanto Calvimontes como la Alcaldía de San Buenaventura informaron esta mañana que continúan las labores de combate contra los incendios en varios puntos y expresaron su preocupación por el papel de la Gobernación, que a estas alturas ya pudo haber declarado un estado de emergencia.

Consultado en la red UNO sobre una posible solicitud de ayuda internacional, Calvimontes respondió: “¿Cómo vamos a pedir ayuda internacional si en la Gobernación de La Paz no se ha declarado absolutamente en nada? Eso quiere decir que tiene recursos económicos para poder enfrentar este tipo de desastres. El problema está en la inacción que ellos están demostrando”.

Dijo que ocurre lo mismo con la Gobernación de Santa Cruz, que tampoco emitió una declaratoria de emergencia no obstante la cantidad de incendios forestales que se dieron en la región, los que sin embargo a la fecha ya habrían sido controlados.

“Es un tema muy complejo, de todas maneras como Gobierno central estamos demostrando que tenemos la capacidad de combatir los incendios donde actuamos. En este momento solamente tenemos incendios que revisten cierta atención y mayor esfuerzo en el municipio de San Buenaventura, en algunas comunidades indígenas”, informó.

Precisó que tienen personal trabajando en las comunidades de Bella Altura, San Isidro, Buenavista, Tumupasa y El Carmen.

Al igual que Calvimontes, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de San Buenaventura, Alejandro Senzano, dijo que la inacción de la Gobernación de La Paz es altamente preocupante y convocó a que el gobernador Santos Quispe visite la zona para ver la dimensión del desastre.

“La Gobernación hasta ahora no se hizo presente. Al nosotros declararnos en desastre ya debería haber tomado el mando la Gobernación creando el Comando de Incidentes, pero hasta el momento no lo han hecho”, dijo, para luego demandar la presencia de Quispe “para que se fije personalmente qué es lo que ocurre acá, porque en gabinete no se va a enterar de nada”.

Contó que ya se le hizo esa solicitud y que ni el director de Gestión de Riesgos apareció hasta la fecha en el lugar. “Es algo absurdo lo que ha pasado, nos mandaron al director de Fauna y Flora, vienen a ver a los animales y no a las personas, no a los humanos”, lamentó.

El fin de semana, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que exhortó a la Gobernación a prestar ayuda inmediata para atender a las poblaciones afectadas.

«Instamos a los diferentes niveles del Estado a unificar esfuerzos para sofocar los incendios en el norte paceño. Exhortamos a la Gobernación de La Paz a coadyuvar de manera inmediata en las acciones que viene ejecutando el nivel central junto a los Gobiernos Autónomos Municipales para atender a los habitantes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como es el caso de San Buenaventura donde viven familias indígenas tacanas», señala parte del comunicado.