Huawei y UPSA marcan un hito en educación académica al impartir la materia “Virtualización y computación en la nube”

La empresa Huawei Technologies y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) marcaron un hito en la educación académica en Bolivia al dictar la materia de “Virtualización y Computación en la Nube” a estudiantes de octavo semestre de la carrera de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de esa casa superior de estudios.

Santa Cruz.- Este curso semestral, marca el inicio de un acuerdo entre Huawei y la UPSA, puesto que es la primera vez que una empresa tecnológica dicta una cátedra de este tipo, permitiendo además estrechar los lazos entre la industria y el área académica.

La rectora de la UPSA, Lauren Müller de Pacheco, aseguró que con lo aprendido en la materia ‘Virtualización y Computación en la Nube’, los estudiantes pueden desplegar infraestructura y servicios de una manera más eficiente y rápida. Además, manifestó su reconocimiento a la empresa Huawei por transmitir a los estudiantes de Ingeniería conocimientos en tecnología de última generación.

“La Nube de Huawei les está ofreciendo a nuestros estudiantes la capacidad de escalar recursos de manera rápida y facilitando el acceso remoto a datos y aplicaciones, promoviendo la movilidad de los usuarios y mejorando la flexibilidad laboral. Al aplicar los conocimientos adquiridos, nuestros estudiantes están logrando implementar una infraestructura ágil que facilita el despliegue de aplicaciones, la gestión eficiente de recursos y la adaptación a cambios en la demanda, brindándoles una solución para las necesidades empresariales actuales”, señaló Müller.

El curso de “Virtualización y Computación en la Nube” se inició en agosto de la presente gestión y concluirá el próximo mes de diciembre. Las clases son teóricas y prácticas, con laboratorios y ejercicios de despliegue de servicios de Nube para brindar a los alumnos una base sólida y aplicable en proyectos futuros.

La experiencia académica hacia los servicios de Nube e Inteligencia Artificial permitió a los alumnos conocer en profundidad el concepto de un Datacenter Virtual y cómo se despliegan los servicios de cómputo, almacenamiento y red en la Nube. También se realizaron talleres con expertos de Huawei México y Huawei Perú para mostrar los últimos avances y tendencias en tecnología a nivel mundial.

Para el gerente de Tecnología en Huawei Bolivia y docente de la materia, Arnildo Emilio Cardozo Daza, la interacción con los alumnos y su aceptación a la exposición de nuevas tecnologías plantea a la empresa tecnológica el desafío de seguir brindando a las universidades de Bolivia conocimientos en tecnologías como Inteligencia Artificial, Big Data y CDN (Content Delivery Network), entre otras.

“Nos alienta a pensar en la posibilidad de contar en Bolivia con laboratorios donde se promueva la investigación y el aprendizaje de estas tecnologías, impulsando la inmersión de los estudiantes universitarios en los paradigmas tecnológicos actuales”, explicó Cardozo.

Emiliana Ribera Velásquez, una de las alumnas destacadas del curso, dijo: “el curso no solo profundizó mi comprensión teórica, sino que también me proporcionó las herramientas prácticas necesarias para aplicar este conocimiento en el mundo real. Siento que esta combinación de teoría y experiencia práctica me ha dado una mejor comprensión de los conceptos y me ha preparado para futuros desafíos de mi carrera”.

Entre tanto, Mateo Fernández Salvatierra, otro alumno del curso, destacó los temas abordados por los expertos en tecnología, ya que le permitió comprender cómo se maneja todo el esquema de ‘la nube’ y cómo funciona. “En particular con Huawei, he podido experimentar de primera mano cómo se realizan las operaciones dentro de la nube, y observar su gran aporte e impacto para todas las empresas y personas que la utilicen, lo que se traduce en una mayor flexibilidad y eficiencia en los trabajos diarios”.

Con este hito en la educación universitaria, se fortalecen los lazos entre la industria y la academia, y se prepara a los alumnos para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.