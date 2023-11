Jubileo plantea quitar la subvención de $us 500 millones en diésel a cooperativas auríferas

El director de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, manifestó que no se puede mantener una “economía ficticia”, usando las reservas internacionales y endeudándonos; más aún con una subvención tremenda en hidrocarburos.

Las cooperativas mineras auríferas se benefician con una subvención en los carburantes de aproximadamente $us 500 millones, al año; la Fundación Jubileo plantea que este sector pague el precio internacional y que el impacto negativo no sea a sectores más empobrecidos.

El director de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, manifestó que no se puede mantener una “economía ficticia”, usando las reservas internacionales y endeudándonos; más aún con una subvención tremenda en hidrocarburos.

Manifestó que es “escandaloso” que las cooperativas auríferas sean subvencionadas por el Estado con alrededor de 500 millones de dólares. “Seguimos subvencionando para que sigan explotando y deteriorando el medio ambiente”.

“O lleguemos a escándalos como los auríferos -que hicimos cierto cálculo- alrededor de 500 millones de dólares seguimos subvencionando”, afirmó a los medios.

Núñez dijo que además de los mineros auríferos, pueden existir otros sectores que no deberían beneficiarse de la subvención en los carburantes, precisó que el B-SISA podría ayudar a regular, por ejemplo, un vehículo último modelo y de alta gama no debería pagar el precio de la gasolina con subvención.

En el caso de los mineros auríferos ¿por qué no pagan el precio internacional?, ¿por qué no se ajusta a sectores privilegiados para que el shock y el impacto no venga a los sectores menos favorecidos?”, cuestionó y planteó el director de Jubileo.

El año pasado, se estima que la producción llegó a 53 toneladas de oro, aunque puede existir un margen de no reportado. Con 3.000 millones de dólares el oro se convirtió en la principal exportación de ese año.

Asimismo, planteó la necesidad de un régimen impositivo, porque después de la pandemia hubo una baja en los impuestos, pero no hubo una recuperación. “Eso significa, que hay empresas que quebraron, que hay empresas vinculadas a hidrocarburos y cerraron, o se volvieron informales”, sostuvo Núñez.

“Hay que universalizar el sistema impositivo”, afirmó al observar que en el país hay sectores “privilegiados” que no pagan impuestos, por ejemplo los cocaleros, los auríferos “¿pagan un monto real al país”, planteó en contacto con los medios de comunicación.

Criticó una vez más que los cooperativistas sean los privilegiados de pagar 2,8% , a diferencia de los profesionales que deben pagar al SIN por el IVA 16,6%

En su 20 aniversario, Jubileo organizó la presentación del estudio: La Deuda pública de Bolivia 1970-2022. La organización es especialista en temas hidrocarburíferos, deuda y presupuestos públicos , entre otros.

