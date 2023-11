Marset llama corrupto a Del Castillo y que se quedaron con $us 300 mil incautados por la Policía

El narcotraficante Sebastián Marset acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de “corrupto”; que durante los allanamientos y secuestro de objetos que realizó la Policía en su casa, en la ciudad de Santa Cruz, se quedaron con 300.000 dólares y otros 100.000 ofreció como recompensa el gobierno de Luis Arce.

Fuente: ANF

“Si, en dinero encontraron eso de otro lado y estaban ofreciendo por mi captura, 300 (mil dólares) quedaron para ellos, porque no mostraron no hicieron un video si los prendieron fuego o los donaron, no, se lo quedaron para ellos. Ofrecieron 100 (mil dólares) que nunca se lo dieron a nadie, porque nadie me va a entregar por 100 mil dólares, así es Bolivia”, dijo Marset en entrevista exclusiva con el programa Santo y Seña en el canal 4 de Uruguay.

El 13 de agosto, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que en 14 allanamientos ejecutados en diferentes puntos de la capital cruceña se logró secuestrar $us 420.000 en efectivo en uno de los inmuebles intervenidos, de propiedad del narcotraficante uruguayo.

En la entrevista concedida al canal uruguayo, Marset descartó el secuestro de un policía cuando se realizó el operativo para su fracasada captura a finales de julio, en la capital cruceña, aseguró que el 90% de lo que se dijo sobre él por las autoridades bolivianas es falso. Además, retó al ministro Del Castillo a contar la verdad.

“Secuestro no existió, hay muchas que no existieron ahí, el 90% de todo lo que dicen es mentira. La verdad que la cuente Del Castillo. Secuestro no hubo, por algo no aparece el policía ese, porque eso lo declararon así para imputar a la gente inocente que tienen procesados hasta el día de hoy”, declaró.

Por otra parte, ratificó que fue alertado sobre el operativo de captura que estaba organizando la fuerza del orden, dijo que agarró la ropa de sus hijos y se fue.

“Me avisaron (del operativo), sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía y la de los niños y me fui, obviamente que me fui, pero dicen que no había nada en la casa, todo lo que había se lo habrán quedado, por eso dicen que no había nada”, insistió.

La periodista que logró hablar con él le consultó sobre el mensaje que envió al ministro de Gobierno boliviano cuando este lo acusó de feminicida y pedófilo, Marset dijo que le causó risa y molestia y que por eso le mandó un mensaje.

“Me hizo reír cuando escuché decir esas cosas, claro que me molestó bastante y le respondí con un largo mensaje. Le dije que mire mi prontuario delictivo, que tengo varias cosas, pero de violador, feminicida y todo lo que dijo no tengo nada. Que él es corrupto y que usaba otro nombre para que no lo identificaran como Eduardo Del Castillo. A partir de eso no terminó sus conferencias de prensa y salió el otro, (Jhonny) Aguilera, lo sacaron para protegerlo”, señaló.

Finalmente, consideró que Bolivia es más corrupta que Paraguay y no confía en la justicia, tomando en cuenta el proceso que se abrió en contra de su hermano. Cuestionó que se hayan implicado a personas inocentes que no tienen nada que ver.

“Más Bolivia que Paraguay, si confiara te diría que para solucionar el problema de mi hermano se hubieran presentado, tienen personas inocentes y no los liberan a nadie. El ‘Tío rico’ lo metieron a una cárcel, lo tienen aislado porque puede decir muchas cosas sobre la política y la corrupción”, señaló sobre lo ocurrido en el país.

