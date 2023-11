Mujer denuncia que fue víctima de estafa, y bloquearon su cuenta por sospechas de lavado de dinero

La víctima relató que aceptó la ‘oferta de trabajo’ con la esperanza de obtener ingresos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una madre soltera de cuatro hijos se encuentra en apuros después de ser engañada a través de las redes sociales, donde fue reclutada para realizar transferencias bancarias a cambio de una comisión del 2%. La situación se complicó cuando el banco bloqueó su cuenta debido a las actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero.

La víctima relató que aceptó la ‘oferta de trabajo’ con la esperanza de obtener ingresos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

«Me dijeron que tenía que hacer transferencias de dinero. Estuve trabajando, y ellos me pagaban desde 70 a 100 bolivianos por cada transacción», explicó la afectada.

La situación de la víctima se complicó cuando el banco se comunicó con la afectada para informarle sobre las transacciones sospechosas. La mujer intentó contactar a quienes la reclutaron, pero no recibió respuesta, y como consecuencia, su cuenta fue bloqueada.

La víctima, consciente de su error, busca ayuda y colaboración para poder cubrir los gastos de alimentación de sus cuatro hijos. «El banco me habló, les expliqué todo lo que me mandaban ellos. Intenté contactarme con ellos, pero no me respondieron y terminaron bloqueándome», lamentó la mujer.