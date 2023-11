Tres instituciones piden al Gobierno realizar las acciones necesarias para mitigar los incendios en el norte paceño

La UMSA, la Defensoría del Pueblo y Contiocap se pronunciaron, por separado, ante la situación que atraviesa el norte paceño.

Pablo Peralta M. / La Paz

En las últimas horas, el municipio de San Buenaventura (La Paz) está en alerta por un feroz incendio que avanza sin tregua. Ante esa situación, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron, por separado, y pidieron al Gobierno la atención urgente ante fuego.

La Contiocap criticó al Ejecutivo por minimizar la gravedad de los incendios en los municipios de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (Beni), donde se encuentra el Parque Nacional Madidi. Esa organización exige que se declare desastre nacional por la sequía y las quemas.

“El 11 de noviembre, el Viceministro de Defensa Civil, minimiza la cantidad de incendios a sólo seis en todo el país, y que en la región de Rurrenabaque y San Buenaventura el 70% de incendios habrían sido supuestamente controlados, sin mencionar los incendios dentro del Parque Nacional Madidi (…) Esto demuestra que desde el Gobierno existe una intención de invisibilizar la situación calamitosa que estamos viviendo los pueblos indígenas debido a la sequía y los incendios», se lee en un pronunciamiento del Contiocap.

Según el reporte de esa organización, desde el sábado el fuego alcanzó a tres comunidades indígenas tacanas en el norte de La Paz: San Isidro, Bella Altura y Buena Vista. Las llamas arrasaron viviendas y obligaron a la evacuación de las familias. La misma situación se vive en la comunidad indígena Tsimane de Alto Colorado del sector Yacuma, del municipio beniano de San Borja.

“Ahora más que nunca es urgente que el Gobierno central haga una declaración de desastre nacional por incendios y sequía, y que los apoyos y ayudas que recibamos no se utilicen políticamente y sean para erradicar los incendios y no para supuestos proyectos del Gobierno como reforestación. Porque no es racional quemar bosques primarios para sembrar monocultivos”, indicó Contiocap.

Ante la reactivación de los incendios forestales en San Buenaventura, la UMSA pide al Gobierno y a la Gobernación del departamento de La Paz “asumir las acciones necesarias para controlar este desastre y proporcionar la ayuda necesaria a los pobladores del lugar”.

“Ponemos a disposición las brigadas de voluntarios de nuestra casa de estudios superiores, para apoyar en las tareas que sean necesarias para coadyuvar en la solución de esta estrategia que pone en vilo al norte paceño”, se lee en el comunicado de prensa de esa Casa de Estudios.

Por otro lado, a través un comunicado, la Defensoría del Pueblo instó “a los diferentes niveles del Estado a unificar esfuerzos para sofocar los incendios en el norte paceño”.

“Exhortamos a la Gobernación de La Paz a coadyuvar de manera inmediata en las acciones que viene ejecutando el nivel central junto a los Gobiernos Autónomos Municipales para atender a los habitantes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como es el caso de San Buenaventura donde viven familias indígenas tacanas”, se lee en la nota de prensa.

Además, la Defensoría recomendó que, “ahora en tiempos de ebullición climática que atraviesan diferentes zonas forestales del territorio boliviano, es necesario reformar el sistema de atención de emergencia a nivel nacional, que permita una adecuada y eficiente vigilancia especializada por regiones, que permitan a los municipios y comunidades a portar con recursos, víveres y vituallas para atender a las necesidades de las familias damnificadas”.

Esta institución exhortó “a las autoridades medio ambientales a implementar nuevos sistemas de atención de emergencias a nivel nacional, no solo durante los chaqueos, sino y con mucha empatía durante el post incendio”. “Además, que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, junto a otras instancias, deben procurar la elaboración de un sistema de prevención de incendios para comunidades puedan contar con instrumentos y la respectiva capacitación”, de acuerdo con el comunicada de prensa.