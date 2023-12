5 tendencias tecnológicas que marcarán el 2024 y no debes perderle de vista

No nos vamos a mentir, el 2023 tuvo a la inteligencia artificial como protagonista en el área tecnológica de principio a fin. Las empresas arrasaron con sus proyectos, más sin embargo, ¿se repetirá la tendencia o habrán nuevas apuestas? Nosotros damos en el blanco a que sí.

El avance de la IA en el 2023 fue descomunal, pero no podemos dejar pasar otras áreas que han dado de qué hablar y lo seguirán haciendo en el 2024. He aquí nuestro top 5.

Avance del 5G para 2024

Se espera que la llegada del 5G marque un antes y después en las comunicaciones móviles, puesto que ofrecen velocidades mayores que las que conocemos hoy en día y un menor uso latencia a comparación que sus antecesoras. Por ende, podrás observar una transmisión de datos a una velocidad nunca antes vista.

Por otro lado, impulsará de manera impresionante el internet de (IoT) y dará la entrada a aplicaciones revolucionarias para la sociedad, alguna de ellas pueden ser los vehículos autónomos y las operaciones a larga distancia. Al iniciar diciembre de 2023, este es el mapa de 5G Movistar en España, pero esperemos poder aumentar la cifra en el próximo año.

La ciberseguridad con más retos para el 2024

Al pasar el tiempo, todos y cada uno de nosotros vamos dependiendo aún más de cierta manera de la tecnología y es por ello que, la ciberseguridad entra en juego. Gracias a esta, podemos estar más tranquilos ante los ataques cibernéticos de algunos hackers y proteger vuestros datos personales.

Aunque la ciberseguridad avanzada se enfoca más en los factores como proteger datos, sistemas críticos, la autenticación biométrica tendrá un rol clave cuando hablemos de seguridad cibernética. También entra en juego la seguridad de la tecnología Blockchain, dado que el mundo de las criptomonedas sigue expandiéndose, y las empresas buscan blindarse ante cualquier ataque que pueda afectar las inversiones de las personas.

Automatización y robótica

La automatización y la robótica se verán bastante estimuladas por las empresas para generar equipos autónomos que puedan realizar diferentes tareas y ayudar a las personas a optimizar su tiempo, depositando la confianza sobre una máquina para hacer actividades como barrer o aspirar alfombras.

Así mismo, seguramente mejorara la vida de muchas personas, por ejemplo alguna mamá que tenga que cuidar a su bebe y no pueda barrer debido al cuidado que necesita el chiquillo, puede configurar el robo para que de forma automática barra el polvo del hogar. De esta manera, dando un paso más hacia el futuro.

Tendencias tecnológicas en la educación

Cuando nos vimos afectados por la pandemia, pudimos observar de manera muy notoria la intervención de la tecnología para que los estudiantes no se vieran afectados por el retraso que iba a requerir la enfermedad. Así que, gracias a la tecnología, los alumnos no se retrasaron de manera grave y lograron no retrasar sus compromisos académicos.

Gracias a esto, es que para el 2024 encontraremos diversas plataformas webs que ofrezcan cursos de manera gratuita y paga para darle a las personas la posibilidad de cumplir con sus labores diarias y luego aprender cualquier cosa que desee el usuario de manera muy flexible.

A toda máquina para expandir la tecnología verde

El tema del calentamiento global ha logrado llevar a una gran masa de personas a seguir siendo consientes del daño que le causamos a nuestro hogar. Es por ello que en el 2024, se espera que se enfoquen mucho más en la creación de energías renovables, como es el caso de los paneles solares.

También tocando temas importantes como la gestión de productos desechables y muchas cosas más, así es que la tecnología verde se catapulta a ser uno de los pilares fundamentales de las próximas generaciones y de esta manera lograr combatir el calentamiento global.