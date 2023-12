Alcalde de Riberalta asegura que se someterá a la decisión del pueblo para revocar o no su mandato

El alcalde de Riberalta, Ciriaco Rodríguez, afirmó que se somete a la decisión de su pueblo para revocar o no su mandato en la capital de la provincia Vaca Díez, tras la autorización del Tribunal Supremo Electoral para la recolección de firmas y huellas dactilares.

Fuente: La Palabra

“Es un derecho constitucional, todas las autoridades conocemos que llegados los 2 años y medio de gestión se da esta figura legal (…) si el pueblo nos puso, el pueblo tiene todo el derecho de sacarnos”, manifestó.

Afirmó que con los pocos recursos transferidos se atendió lo más eficientemente posible las necesidades de los diferentes sectores en esa parte del norte beniano.

Incluso a los mismos funcionarios de la comuna se les paga sus sueldos como corresponde, mientras que en otros municipios no pasa lo mismo porque les deben hasta cinco meses a los del área de la salud.

“Estamos optimizando los pocos recursos por eso no tenemos miedo a la recolección de firmas y el referendo que puede venir, no tenemos miedo de irnos porque no nacimos ahí”, manifestó.

La autoridad, aseveró que la población se da cuenta de la optimización de los recursos porque en época de crisis no pueden darse lujos como antes.

El Tribunal Electoral Departamental del Beni recibió tres solicitudes para revocar al alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara; una para el alcalde de Riberalta, Ciriaco Rodríguez y otra para la alcaldesa de Reyes, Mercedes Molina, las cuales fueron aprobadas y el proceso de revocatorio está en marcha.

En los tres casos se debe recolectar el 30% de firmas de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral biométrico de cada uno de los municipios, en el caso de Trinidad son 25.273 firmas que se deben recolectar, en Riberalta 18. 773 y en Reyes 1.965.