Antes de la reunión, Montaño rechaza que los transportistas del Trópico paguen Bs 1 por uso de vías

El ministro de Obras Públicas manifestó que espera irse de esa región “con una solución”, porque “no hay diferencias grandes”.

Fuente: eju.tv / Video: BTV

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró este lunes que “no puede ser” que los transportistas del Trópico de Cochabamba paguen Bs 1 por el uso de las vías. La autoridad hizo referencia a ese punto antes de entrar a la reunión con ese sector, que protagoniza un bloqueo de carreteras.

“Todos los bolivianos tenemos que aportar de igual manera para el mantenimiento de nuestra carretera y eso va a ser un punto más importante. No puede ser que Bs 1 estén pagando para recorrer todo al interior de Trópico de Cochabamba. No puede ser Bs 1 para que recorran todo el día, no está bien eso”, aseguró Montaño, en un contacto con la prensa.

La autoridad se manifestó de esa forma antes de arribar e ingresar al lugar de la reunión con los transportistas del Trópico. Ese sector lleva adelante un bloqueo en la carretera Cochabamba-Santa Cruz en busca de que se atiendan sus demandas.

Montaño indicó que espera irse de esa región “con una solución”. “Hoy día vamos a llegar a un acuerdo, porque no hay diferencias grandes, conceptuales, simplemente se ha reducido a un tema que es el tema de mantenimiento”, declaró.