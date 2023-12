Aplicaciones para control de empleados

En la actualidad, el incontable número de herramientas digitales, software colaborativos, videoconferencias, controladores de tareas y tiempo, entre otros, han otorgado flexibilidad a los empleados y permitido a las empresas escoger entre los mejores profesionales del paí­s, sin importar su ubicación geográfica, además de obtener ganancias mayores de su negocio.

De esto se trata el Modo Remoto, una forma en la que se brindan las mismas herramientas y capacidades que dentro de una oficina, con acceso a las aplicaciones de trabajo y comunicación desde cualquier lugar, donde solo se requiere una conexión a internet.

En este método laboral, la principal preocupación que ha atacado a los empresarios es la pérdida de control sobre la productividad de sus empleados, pues al no estar en la oficina no pueden supervisar su rendimiento como estando en ella. Para ello existe una gran cantidad de software pagos y gratuitos que permiten monitorear el tiempo y las actividades que realizan los trabajadores remotos durante su jornada.

Entre ellas tenemos a TimeDoctor, programa de gestión de empleados que permite, tanto al trabajador como al empleador, llevar un control del tiempo que se está utilizando en las actividades asignadas. Este software se encarga de tomar capturas de pantalla cada pocos minutos para confirmar que el trabajo se está realizando, además de proporcionar informes periódicos que le permitirán saber si realmente se está trabajando en las horas laborales y así­ determinar si el empleado pierde el tiempo en otras páginas de internet. TimeDoctor actualmente se encuentra funcionando solo en inglés, pero se espera su versión en español para dentro de poco. Este software lo podemos encontrar de manera gratuita en la web por un periodo de 30 dí­as, tiempo suficiente para pruebas y posteriormente poder contratar el plan mensual. Esta aplicación permite llevar un control exhaustivo de sus trabajadores en la gestión de sus proyectos, pues permite controlar más de un proyecto a la vez integrando el TimeDoctor con otras aplicaciones de gestión, comunicación, trabajo en equipo, etc, como lo son Asana, SalesForce, TeamWork entre otras.

Por otra parte se encuentra WorkMeter otro software que también permite tener bajo control trabajadores más comprometidos con sus asignaciones. Ofrece una prueba gratuita de 15 dí­as, y basa su modelo en la medición objetiva del desempeño, mostrándole al empleador cómo se gestiona el tiempo de su empresa, ya que compila un análisis de datos donde se identifican todos los resultados de cada proyecto, el tiempo invertido, el enfoque en las actividades y la productividad de los empleados. Al igual que TimeDoctor, este software permite integrar KPIs propios desde el CRM, PBX, ERP y, en definitiva, desde cualquier herramienta que ofrezca indicadores claves en su empresa.

Giitic es otro programa de control de empleados. Del mismo modo que WorkMeter ofrece a sus clientes una prueba gratuita por 15 dí­as. Su funcionamiento se basa principalmente en medir el trabajo en tiempo real, así­ el empleador estará al tanto de la hora de inicio y finalización del trabajo, el tiempo de inactividad, y el tiempo perdido en juegos, redes sociales, videos, etc. Esto lo podrá visualizar del mismo modo que lo proporciona TimeDoctor, pues Giitic también toma capturas de pantalla cada cierto tiempo. Y además mantiene un registro detallado de los programas y aplicaciones utilizadas por el empleado.

Otro de los más populares es iMonitor EAM, con una versión gratuita de 15 dí­as y un costo muy bajo en el mercado. Proporciona un monitoreo centralizado del empleado mientras este se encuentra realizando un proyecto, este software integra todas las funcionalidades, como sitios web visitados, descarga de archivos, capturas de pantalla, revisiones de correo electrónico, uso de aplicaciones y tiempo utilizado. Permitiendo además al empleador visualizar en vivo el escritorio del empleado o recibir un resumen del trabajo.

Klookin es otro miembro de la categoría, una plataforma que se enfoca en el seguimiento y la gestión de la asistencia de empleados en tiempo real. Su propuesta combina funcionalidades automatizadas con análisis y controles de privacidad, adaptándose a las necesidades de empresas modernas.

La incorporación de una aplicación móvil para empleados es un aspecto destacado de Klookin. Permite a los trabajadores registrar su entrada y salida de manera sencilla, además de llevar un seguimiento de sus registros diarios. Esta herramienta no solo facilita la gestión de asistencia, sino que también promueve la autonomía de los empleados en la gestión de su tiempo.

El Plan Gratuito de Klookin es un gran punto de partida para las empresas que exploran soluciones de gestión de asistencia. Incluye características esenciales como registro manual, análisis de llegadas y salidas, y recordatorios de cierre de jornada.

En nuestro idioma tenemos soluciones como tuhorario.com, donde podemos registrar hora, firmar y usar la app móvil para que sea más rápido el proceso.

Existe una gran variedad de programas de gestión de trabajadores que garantizan al empleador la mayor productividad de sus empleados, la gran mayorí­a de estos software son pagos con versiones de prueba gratuitas, y otros requieren dispositivos; sin embargo, al ser una inversión adicional para su empresa, le permitirá obtener mayores ganancias, ya que de este modo se irán economizando ciertos costos.

Para empresas que están comenzando existen software de gestión remota totalmente gratuitos pero que no ofrecen la versatilidad y beneficios mencionados en los programas anteriores. Tal es el caso de AeroAdmin, TeamViewer y otras. Son programas que comparten una funcionalidad similar, permiten a empleados y empleadores conectarse de manera remota y ver en tiempo real lo que el empleado esté realizando, a diferencias de los pagos no permiten una medición de tiempo ni enví­an capturas de pantalla y menos ofrecen informes de las actividades. Pero el empleador puede tener el control de la PC del trabajador, usar su mouse, cerrar aplicaciones que no son las que deberí­a usar y enviar mensajes.

Lo ideal es estudiar todas las caracterí­sticas de los distintos software del mercado y determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades.