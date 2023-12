Aprehenden a dos personas por conflicto en Guarayos; interculturales niegan avasallamientos

El padre del joven dijo que su hijo fue al lugar a convocatoria de unos dirigentes de San Julián, a quienes no identificó, estos le prometieron que le iban a entregar terrenos.

Dos personas fueron aprehendidas la madrugada de este domingo luego de los enfrentamientos que se registraron en la Subcentral Pailitas en Guarayos, de Santa Cruz, la fiscalía presentará una imputación por dos delitos. Mientras, los interculturales de esa región negaron el avasallamiento de esos predios.

“Existen dos personas que han sido aprehendidas por particulares, las mismas han declarado y ellos van a ser puestos ante la autoridad jurisdiccional en las siguientes horas. Han declarado, pero no nos vamos a referir a lo que han indicado para no entorpecer las investigaciones”, informó el fiscal de Montero, Alberto Lafuente.

El secretario de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Guido Cuadros, negó que hayan atacado con armas a los pobladores de esa región y que tengan la intención de avasallar esos predios. Aseguró que están cansados de que los acusen sin presentar pruebas.

Esto ya es suficiente, nosotros somos las víctimas y nos calumnian de avasallar esos terrenos, nos tildan de todo, pero los empresarios no les dicen nada ¿acaso ellos no son avasalladores?, ¿acaso ellos no se meten en las tierras fiscales?”, cuestionó el dirigente.

La madrugada del sábado se presentó un enfrentamiento en la subcentral, un grupo de encapuchados con armas, palos y petardos agredieron a los campesinos. De ese hecho se registraron heridos y se confirmó la muerte de una persona.

Según el dirigente de la Federación Única de Campesinos, Abraham Villegas, dijo que los aprehendidos forman parte del grupo de los agredidos y no de las personas armadas, dijo que fueron encontrados por el camino principal a la propiedad Santa María y Santagro. se trata de Celindo T. G., y Eduardo S. Z.

Al respecto, Lafuente dijo que ambas personas se encuentran en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Montero, son investigados por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas.

Fallecido

Con relación a la persona fallecida, Cuadros afirmó que se trata de un integrante de los interculturales, a la vez dijo que existe una segunda víctima con heridas de consideración y que fue enviada a Santa Cruz. “Hay muchas que se deben esclarecer, tenemos identificados a los que nos han atacado y lo han matado a nuestro compañero intercultural”, añadió.

Según el reporte de Unitel, los familiares de la víctima llegaron hasta la morgue en Montero y no dejaron que se le realice la autopsia de ley, ante los ánimos exaltados el fiscal del caso decidió trasladarlo hasta el hospital municipal de Pampa de la Isla.

El padre del joven dijo que su hijo fue al lugar a convocatoria de unos dirigentes de San Julián, a quienes no identificó, estos le prometieron que le iban a entregar terrenos.

“Él fue al lugar por tierras, yo le dije que no vaya porque yo sabía que eran tierras fiscales, no tengo mucho conocimiento de eso, pero le dije que no vaya. Lo llevaron unos dirigentes de San Julián, no los conozco, ellos le prometieron terrenos. Mi hijo tenía 22 años”, señaló.

El dirigente Ariel Núñez informó a El Deber sobre la muerte de una mujer en los conflictos, aunque este hecho aún no fue confirmado por las autoridades.

