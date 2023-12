Avasallamientos en Guarayos: Comité pro Santa Cruz exige al Gobierno intervenir

Larach dice que ese conflicto puede acabar en desgracia, debido a que el Presidente y sus ministros “están más preocupados” en atender sus problemas dentro del MAS.

“¿Dónde está el ministro de Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, el fiscal departamental y el Comandante departamental de la policía para poner orden en Guarayos?”, preguntó en conferencia de prensa, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.

El cívico lanzó ese cuestionamiento ante las amenazas públicas de muerte vertidas por interculturales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes dieron un plazo de 24 horas, a empresarios y campesinos de la zona, para que desalojen sus predios productivos.

El líder cívico –según una nota oficial, remarcó que esas amenazas son delitos flagrantes, mencionadas por dos personas que ya estuvieron involucradas en delitos penales hace dos años (el caso de las Londras), en el que uno de los avasalladores cautelados y que hoy goza de libertad, apuntó con un arma de fuego al periodista Percy Suárez.

“¿Dónde está la policía para aprehender a ese señor? ¿Dónde están los fiscales que se dedican a corretear a los cívicos y activistas?”, consultó Larach, quien manifestó que este conflicto puede acabar en desgracia, debido a que Gobierno, el Presidente y sus ministros “están más preocupados por atender sus problemas de cocina dentro del MAS, en vez de gobernar el país”.

“Incapacidad del Presidente de poner orden en el país; incapacidad de él, al ser la mayor autoridad y gestionar su gabinete de ministros, porque él los elige y designa, y si no le están funcionando, tiene que despacharlos a su casa”, acotó, antes de señalar que los avasallamientos, seguidos de muertes en Guarayos, no queden impunes como asesinatos anteriores.

Por otra parte, pidió a la Asamblea Legislativa Departamental aplicar el PLUS, el PLOT, además de poner en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental. Subrayó que la responsabilidad es de todos los órganos del Estado en sus tres niveles, y no de la institucionalidad (el Comité), que no tiene recursos humanos, ni presupuesto.

“Dejen de buscar lavarse las manos”, expresó Larach, haciendo notar que los responsables en dar soluciones a los conflictos en el país, son las autoridades, quienes pidieron el voto a los ciudadanos para gobernar. “Ellos son los que tienen la facultad legal para resolver los problemas; que hagan su trabajo. La institucionalidad no le puede resolver los problemas a todos”, resaltó.

A su vez, sugirió la participación de los militares en la protección de las reservas forestales del país y su intervención en conflictos donde la policía sea rebasada o donde no exista la presencia de los mismos, como en zonas rurales del departamento. “¿De qué nos sirven los militares aquí en el centro?”, cuestionó el presidente del Comité pro Santa Cruz, al reiterar que la institución, ni las juntas vecinales u otros, tienen competencia en el conflicto.