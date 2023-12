Caen las exportaciones forestales y el sector advierte cinco factores internos

Fuente: Unitel

La desaceleración de la economía nacional, bloqueos de carreteras, avasallamientos, falta de combustible en época de zafra y los incendios en zonas forestales son los cinco factores advertidos por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) al reflejar una caída en las exportaciones sectoriales.

Para ponerlos en cifras, al tercer trimestre de 2023, el mercado internacional de productos de madera registró una caída de $us 19,4 millones. Se exportaron solo $us 62,3 millones con relación a los $us 81,7 millones logrados en el mismo periodo de la gestión 2022, de acuerdo con datos institucionales. Esto significa una caída del 23,7%.

Asimismo, el gerente general de la CFB, Jorge Ávila, manifestó que el sector maderero espera cerrar la gestión 2023 con un valor de las exportaciones en torno a los $us 90 millones, lo que se traduciría en un decrecimiento del 12%, respecto al año 2022.

Esta situación también responde a que los mayores mercados, que son Estados Unidos y China, disminuyeron drásticamente sus compras, debido al contexto económico internacional que vienen experimentando, según el reporte.