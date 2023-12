Caravana multisectorial recordará un año del “secuestro” del gobernador Fernando Camacho

Este jueves se cumple un año de la aprehensión del gobernador cruceño

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

Este jueves, una misa y posteriormente una caravana multisectorial en Santa Cruz de la Sierra recordará un año del “secuestro” del gobernador Fernando Camacho, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz.

Los familiares del Gobernador anunciaron la asistencia de representantes de varias organizaciones y la activista Pamela Flores precisó que asistirán cívicos, universitarios, gremiales, transportistas, médicos, plataformas ciudadanas y militantes de Creemos, que es la agrupación política de la autoridad departamental.

“Va a ser un día muy importante, no solamente para los cruceños, sino para todo el pueblo boliviano, porque si bien comenzó en Santa Cruz ya se ha irradiado a otros departamentos de Bolivia, entiendo que La Paz, Cochabamba, Oruro y Sucre, donde también plataformas ciudadanas harán movilizaciones”, anunció en contacto con radio Panamericana.

La jornada de movilización en la capital cruceña comenzará a las 08:00 con una misa en la catedral y en la tarde, a las 16:00, comenzará una caravana. La concentración será en el segundo anillo de la avenida Busch, desde donde partirá la movilización hacia la avenida Roca y Coronado y concluirá en el canal Pedro Vélez, cercano a la avenida Radial 26, lugar en donde se produjo la aprehensión de Camacho en diciembre de 2022.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, confirmó que esa institución participará en la misa y en la caranava. «Efectivamente, mañana (por hoy) cumplimos un año del secuestro del gobernador. A convocatoria de la familia de Luis Fernando Camacho se está haciendo un par de actividades, de las que el Comité participará y esperemos que sean multitudinarias y que sea como un acto de protesta a favor de los presos y perseguidos políticos», señaló.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reiniero Vargas, afirmó que este jueves será una jornada de “repudio contra el gobierno por el secuestro de Fernando Camacho y la persecución política”.

Luis Fernando Camacho Vaca, el hijo del gobernador cruceño, agradeció a todos los sectores que confirmaron su asistencia a la caravana convocada para hoy y reiteró su llamado para que los cruceños se movilicen en defensa de la democracia.

“Este 28 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso como familia, por los valores democráticos de Santa Cruz, que son la libertad y la democracia, reafirmamos, una vez más, nuestras ganas de luchar por ese estado de derecho que anhelamos todos los bolivianos”, afirmó.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, rechazó las manifestaciones que se organizan en apoyo al gobernador de Santa Cruz y dijo que las movilizaciones deberían ser en respaldo a las víctimas de Senkata, Sacaba y Montero.

«Les planteo al señor Zvonko (Matković), a Reinerio (Vargas) y al rector de la Universidad por qué no hacen marchas para las víctimas de Sacaba, Senkata y de Montero. También pedir que se resarzan los daños a estas víctimas del golpe de Estado, por los daños económicos a las víctimas y muertos de los 36 días de paro ¿Ellos no son cruceños? ¿Estas personas que perdieron la vida no son bolivianos, no tienen derechos?», cuestionó en conferencia de prensa.