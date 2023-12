Caso Soboce: “Hoy no estamos obligados a negociar”

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, celebró este jueves el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya, que se declaró incompetente para resolver la demanda que interpuso Soboce contra el Estado boliviano por la estatización de sus acciones en Fancesa, y afirmó que, por el momento, su administración no está obligada a negociar con el grupo Gloria.

Condori dijo que, tras una análisis jurídico, la Gobernación concluyó que el fallo de la CPA “ no nos obliga ni sentarnos ni negociar con los demandantes”, y agregó que, hasta que Soboce no active ningún otro recurso en el país o en el extranjero, la Gobernación tampoco está obligada a sentarse con esa empresa. “Por el momento, no estamos obligados ni a sentarnos ni a negociar sobre la nacionalización”, insistió la autoridad.

Condori, no obstante, adelantó que solicitará una reunión a la Procuraduría General del Estado para analizar los siguientes pasos a seguir. “Estamos solicitando una reunión conjunta con el Procurador para que tengamos un criterio jurídico claro”, señaló.