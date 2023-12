¿Cómo queda la tabla del descenso tras la derrota de Guabirá?

Fuente: Unitel

Guabirá cayó por 1 a 0 ante Universitario de Vinto y está ahora antepenúltimo de la tabla del punto promedio, es decir que si en estos momentos terminará el torneo iría a descenso indirecto. Sin embargo, su situación puede cambiar este sábado ya que la fecha aún comienza.

En estos momentos Guabirá tiene 1.103 de punto promedio, superando a Vaca Diez (1.100) y a Palmaflor (1.000), que ya está descendido.

En las posiciones superiores están: Libertad Gran Mamoré (1.122), Independiente Petrolero (1.125) y Oriente Petrolero (1.150).

Guabirá debe esperar que Libertad Gran Mamoré y Vaca Diez pierdan sus partidos para al menos salir de la zona del descenso y enfrentar con tranquilidad su último partido ante Independiente Petrolero.

El gran beneficiado de la derrota del equipo de Montero es Oriente Petrolero, que aun perdiendo este sábado en El Alto no bajará a zona roja y luego podrá definir con tranquilidad su situación en la última fecha de local ante Wilstermann.

La caída de Guabirá obliga a los ya citados arriba, Libertad, Vaca Diez y además Independiente a ganar si no quieren estar cerca de descender.

Este sábado, de forma simultánea desde las 15:00, jugarán: Independiente vs Real Santa Cruz en Sucre; Always Ready vs Oriente Petrolero en El Alto; Vaca Diez vs Blooming en Cobija y Libertad Gran Mamoré vs Aurora en Trinidad; y Nacional Potosí vs Royal Pari en Potosí.

Revisa la tabla del punto promedio aquí: