El cambio drástico en la ATP que afectará a Alcaraz y Nadal desde 2024

Fuente: infobae.com

2024 apunta a ser un año realmente interesante para los aficionados al tenis en España. Por un lado, habrá que seguir muy atentos a la progresión de Carlos Alcaraz, un número dos del mundo decidido a volver a lo más alto del ranking y a seguir ganando torneos de enjundia. Por otro, está a punto de producirse el regreso a las pistas de quien posiblemente sea el mejor deportista español de la historia, gracias a su concurso tenístico: Rafa Nadal. 11 meses después, Brisbane acogerá su reincorporación al circuito masculino nada más arrancar enero.

El extenista español Feliciano López tiene claro su deseo deportivo para 2024: que Rafa Nadal conquiste el Roland Garros.»Como sueño deportivo, ver a Rafa triunfar otra vez en Roland Garros para mí sería increíble. Hace ya meses que lo estoy pensando. Sería el colofón a su carrera. Luego hay unos Juegos Olímpicos después de Roland Garros, pero bueno, a mí no me gusta tampoco anticipar las cosas. Seguramente si me está viendo estará enfadado, pero la noticia es que vuelve a competir y que Rafa está de vuelta», ha dicho a su llegada a la XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).