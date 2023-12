En fin de año, la Alcaldía de La Paz pide evitar aglomeraciones

El alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, pidió a la población tener “amor propio” y vacunarse contra la Covid-19, sobre todo porque en las fiestas de fin de año hay aglomeraciones y varias actividades, además porque en la última semana los contagios subieron de 49 a 115 en el municipio paceño.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Creo que la gente que se enferma por Covid-19 y, lo peor, que muere por Covid-19, es por falta de amor propio. Las vacunas están ahí, vacúnense. Hoy que estamos reunidos con más gente, que vamos a fiestas es necesario vacunarse”, afirmó la autoridad municipal ante las preguntas de los periodistas y tras la firma de contrato para la construcción del Hospital Municipal San Antonio.

El alcalde aseguró que el único efecto positivo de la vacuna anticovid es proteger a la persona que recibe la dosis. “La vacuna está demostrada que no saca pelos, no te crece los dientes, no te saca cuernos, no te transforma, no te vuelves monstruo y lo único que hace la vacuna es protegerte y, por lo tanto, yo pido a la ciudanía que se amen, se cuiden y se vacunen”, manifestó.

Arias afirmó que se vacuna cada seis meses por el trabajo diario que realiza como Alcalde de la ciudad de La Paz y que lo obliga a estar en contacto con los vecinos.