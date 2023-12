Estiman que en 2029 la subvención a los combustibles llegará a $us 3.300 millones

Fuente: ANF

Ante el incremento de la subvención a los hidrocarburos en los últimos cuatro años, Gas Energy Latin America (GELA) estimó que para el 2029 la importación de combustible alcanzará los $us 5.000 millones y el subsidio subirá a $us 3.300 millones.

“El problema es estructural, el año 2029 vamos a estar importando 5.000 millones de dólares en energía, a 80 dólares el barril, mientras que el subsidio subirá a 3.000 millones de dólares, es decir equivalente al 60%. Esto ya será insostenible”, afirmó a la ANF el socio director del GELA, Álvaro Ríos, quien además fue ministro de Hidrocarburos entre 2003 y 2004.

En los últimos días, se generó un debate sobre la necesidad de suspender el subsidio a los carburantes, tomando en cuenta que el costo alto. Incluso el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que el país asume un “precio descomunal” por el diésel, situación que es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania; sin embargo, garantizó la continuidad de ese beneficio.

“Dependemos de la importación de petróleo, de diésel, de gasolina, que es una parte importante para el desarrollo de todas las demás actividades. Sin diésel no hay agricultura, sin diésel no hay transporte. Por lo tanto, estos elementos son importantes y el precio que estamos pagando ahora es descomunal producto de la guerra (entre Rusia y Ucrania)”, reconoció el mandatario.

De acuerdo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 la subvención a los hidrocarburos fue de $us 618 millones, en 2022 llegó a $us 684 millones, este año fue de $us 1.091 millones y para el 2024 se calculó un monto de $us 1.400 millones.

Sin embargo, el investigador en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez dijo que, si bien existe un presupuesto inicial, este no se llega a cumplir tomando en cuenta diversos factores internos y externos que generan que se eleve la importación de combustible y por ende sube la subvención.

“Sin embargo, esos supuestos no se cumplen a cabalidad porque sube el precio internacional de petróleo y la logística de importación termina siendo más cara por diferentes factores, también se puede incrementar la demanda en el mercado interno. Por ejemplo, en 2022 se presupuestó 700 millones de dólares, pero ese año, según declaraciones del presidente de YPFB, se gastó 1.700 millones de dólares, es decir 100 millones más, seguro pasará lo mismo este año”, explicó.

Incremento de importación y subvención

En ese contexto, Velásquez dijo que existen al menos tres factores para el incremento de la importación de los carburantes: caída de producción de hidrocarburos líquidos, la elevación del parque automotor en el país y la venta a un menor precio en el mercado interno.

“Ha caído la producción nacional de hidrocarburos líquidos, es decir, que el país no puede producir la suficiente de hidrocarburos líquidos que demanda el mercado interno, eso se registra desde el 2015. Si comparamos el último dato a octubre de 2023 con el 2015, vemos que hay una caída del 50%. Entonces, como producimos menos tememos que importar más”, señaló.

El segundo factor es que en los últimos 10 años el parque automotor en el país se elevó en un 206%, esa situación lleva a que el Gobierno tenga que importar más hidrocarburos. El tercer elemento es el subsidio, se importa a un precio internacional y en el mercado interno se vende a un menor precio, un 38% promedio de su valor real.

En ese contexto, Ríos afirmó que existe una política fallida de exploración hidrocarburífera por parte del Gobierno, sin tomar en cuenta que desde el 2015 las reservas cayeron. Cuestionó que no se haya tenido la capacidad de generar incentivos para atraer empresas del rubro.

“Por 10 o 12 años hemos tenido una política fallida exploratoria, no hemos explorado sabiendo que se estaban cayendo la producción de gas y condensado de petróleo. No les ha dado la gana de cambiar la ley y hacer incentivos para la exploración, con el fin de que no lleguemos a este panorama”, manifestó.